「地球倒數‧媒體發聲」大師觀點分享　「假資訊具有很高的危險性」

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「地球倒數‧媒體發聲」亞太永續發展國際論壇 (Achieving Sustainability in Asia-Pacific)今(28)日進入重頭戲,「與大師座談」由二位資深媒體人「說故事的挑戰」揭開序幕,他們透過自身的經驗結合近日的時事,從媒體的角度與作為、探討新聞的真偽、兩性平權到新聞從業人員的素養等,用輕鬆有趣的方式「深入報導」。

香港大學新聞及傳媒研究中心JMSC助理教授鍛治本正人(Dr. Masato Kajimoto)在演講中,從女性平權的Equality(平等) and Equity(公平)、各國的新聞自由以至新聞素養,探討「新聞的本質是什麼。」

日本出生,曾在美國CNN當過記者的鍛治本正人博士,用深入淺出的方式剖析新聞素養,他以無國界記者(Reporters sans frontières)在今(2018)年所作的調查為例指出,亞洲國家的新聞工作者仍有所限制,由於各國政府的情況不一,往往因為該國政府的多元化關係,使得新聞從業人員因某些規定,無法充分行使他們的工作權,這和其他歐美國家相比,還是有些不一樣。

他以台灣駐日本大阪代表蘇啟誠自縊的新聞事件為例,警惕新聞從業人員應多方查證再作報導,畢竟「假資訊具有很高的危險性」,加上政府的多元化關係,往往會藉由公眾話題與社會議題來傳遞某些資訊。

鍛治本正人博士還說,新聞記者的角度只是事件的其中一個角度,因此讀者常會依據新聞撰寫人的角度為角度去看事件的發生經過,這是不可不慎的地方。雖然,「讀者有知的權利」,但在媒體所呈現的真相中,是否為百分之百的真相呢?況且「真相是什麼,很難定議。」

他呼籲媒體工作者,「永續報導還是要回到數據本身。」

鍛治本正人博士指出,「新聞內容」往往和「新聞標題」不符。他藉外媒的一篇食品報導說明,記者為了點閱率往往會用「聳動」的標題來吸引讀者,若仔細閱讀內容時就會發現,標題與內容並不相符,這段說法,意外引起在場民眾的共鳴。

民眾在Q&A時感同身受的說,就是因為這樣的「標題」誤導了讀者,才會引發不必要的誤解,加上讀者有「看標題不看內容的習慣」,因此「標題與結論就這樣被劃上等號了」。

鍛治本正人博士回應,面對這樣的事,身為讀者的我們只能「Check、Check、Check」(查證再查證)。

中央廣播電臺節目部英語主持人竺瑞娟則分享身為資深媒體人,她是如何透過深入報導的方式,去挖掘真相。她以三部紀錄片為例,分享她如何觀察與協助社會的弱勢者發聲。她在紀錄片中,描述受訪者亦是事件的受害者從無助、內心的煎熬、到如何從封閉的心裡,勇敢的站出來揭露真相。竺瑞娟也深入各個單位,如政府機構、NGO工作者等,從法律、生活環境、家庭等,探討社會議題、藉此尋找解決方案。

竺瑞娟表示,在製作紀錄片那三、四個月期間,她的心情是很沮喪的。在剪輯前,她會先深思「那些是我們所能、那些是我們所不能」,之後再「透過議題去為他們發聲。」因此,她會「從受害者的角度切入、看其他單位的立場、進而和其他鄰國相比」。

今天討論的影片,正是竺瑞娟於2011年榮獲英國國際廣播協會頒發的最佳時事廣播記錄片獎與2012年紐約國際廣播獎金獎,探討人口販賣的紀錄片「她們-非賣品」。另一部紀錄片則是在2013年英國國際廣播協會的最佳時事廣播記錄片特優的「我在精神病院的日子」,而最後則是以「我國外籍新娘」為題的紀錄片。

今年適逢中央廣播電台90歲生日也是國際廣播協會首度來台舉辦年會,中央廣播電臺表示,這是AIB首度在英國以外地區舉 辦第一屆「 亞太永續發展報導獎」的頒獎典禮,也是首次與亞洲媒體合辦國際性活動。

昨(27)日得獎名單揭曉,廣播類首獎頒給紐西蘭廣播電台(Radio New Zealand )製播的作品「Insight - Climate Change – Politics and Actions 」;電視類獎項首獎由來自新加坡的新傳媒以「 Talking Point – Can We Ban The Bag?」作品抱回。另外「央廣90愛地球環保影片競賽」,首獎頒給Lark(李念)、 曼達製作的作品「欸一起環保吧Better Life」。