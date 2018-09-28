美FDA：讓披薩搖身一變成為營養早餐

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）營養師Adler表示，孩童的身體和大腦發育需要均衡的營養，若孩童不吃早餐，在課堂上的學習勢必無法發揮最佳狀態。但因太晚起床而沒有吃早餐或早起沒胃口的孩童不在少數，營養師Adler提出7要點，讓家長輕鬆準備早餐，孩童吃得也開心。

營養美味的早餐也可以富有創意

每天都吃吐司夾蛋、火腿，別說小孩了，大人也會感到乏味，營養師Adler建議不妨利用昨天冰箱的剩菜取代傳統三明治、漢堡的內餡，搖身一變成為美味早點。





全麥吐司夾鷹嘴豆泥和蔬果。（圖取自pixabay ）

提供孩子想吃的餐點

逼孩子吃些他們不愛的食物，倒不如將他們喜愛的食物變成營養早餐，好比說，希望孩子多吃點蔬菜，可以自製全麥餅皮的披薩，再添加些營養蔬菜；或者自製蔬菜鬆餅，加上美味花生醬。 均衡的飲食

營養均衡是孩童成長的關鍵要素，每餐的蔬果都應達到建議攝取量，不妨準備些蔬菜棒作為課後點心或者肚子餓的零食。 每日熱量需求取決於活動量

生長發育需要均衡營養，孩子正值成長期，活動力又大，所消耗的熱量相對地高。營養師Adler建議，富含蛋白質、脂肪和碳水化合物的早餐，不僅飽足感夠，更有助於維持專注力，而優質蛋白質來源可選擇雞蛋、堅果、瘦肉、乳酪或優格。





優格加燕麥、水果。（圖取自pixabay）

準備些方便食用的小點心

趕著出門時，可準備方便食用和攜帶的小點心，例如：切片水果、一包堅果、全麥玉米餅、紙盒裝鮮奶，或者一碗新鮮水果加優格，既方便又營養。 前一天晚先備好料

如果每天早晨總是忙著做早餐、弄小孩、自己梳妝打扮，然後趕在遲到前衝出門，那麼你應該前一天晚上將早餐材料準備好，例如先將水果或穀物放進優格中，或先備好蛋餅的蔬菜餡料，以及先將鬆餅麵糊備好放入冰箱，如此一來可為隔天早晨省去許多時間。 購物時看清楚營養成分標示

為了避免孩童吃進不必要的人工添加物、鈉和糖等成分，選購商品時應多加比較，並且最好向信用良好的廠商購買。





楓糖煎餅加覆盆子。（圖取自pixabay ）