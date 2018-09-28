大人物來了！外籍移工團演出　白晝之夜花博舞蝶館登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2018白晝之夜由台北市文化局主辦，今以「顛倒城市」為題，規劃43處的夜間藝術裝置，以及70場演出活動，將於10月6日晚間中山北路展開，其中，外籍移工團體《移工大人物One-Forty Migrant Stars》也受邀演出。

今年地點選定中山北路一段至三段，以圓山周邊和南西商圈為北、南兩大活動範圍，策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」為主要概念，邀請大家用一顆自由開放的心，觀看人事物的眼光，發現平日看不見的台北城市風景。

胡朝聖表示，中山北路是台北最有故事的街道之一，它濃縮了大台北各時期的繁華，從日本時期的官方大道建設、美軍駐台時的娛樂貿易，到今日移工的多元文化，還有代表台灣經濟力的金融業、婚紗業、資訊業等等，都在這條街道上留下了足跡，因此成為2018年台北白晝之夜的展演區域。



胡朝聖說明，此次以「顛倒之城」為概念，就是要上上下下搞一場翻天覆地的城市探索，裡裡外外解放你我的視線和觀點；挖掘城市的豐富故事，將中山北路顛倒反轉成無牆美術館、城市舞台與街頭劇場，南南北北走它七遍也不厭倦！

其中，白晝之夜邀請到《移工大人物One-Forty Migrant Stars》團體演出，將於花博舞蝶館登場，他們由來自菲律賓及印尼 The Mandalas、U.N.I Band、Filipino 101 與 Mila boutique fashion show 組成，來台灣打拼奮鬥同時，仍秉持著自己熱愛音樂與時尚的夢想，從現場音樂饗宴到時尚runway，將另一種東南亞移工樣貌呈現給大家，並相信唯有當他們成為熱愛的自己時，才能如此動人與閃耀。