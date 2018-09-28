花之禮讚 台日四大美術館聯合大展

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為配合台中花博，國立台灣美術館將於10月6日推出「花之禮讚—四大美術館聯合大展」，集結了來自故宮博物院、東京富士美術館、奇美博物館與國立台灣美術館的花卉藝術作品，相當難得。

文化部指出，本次展覽由成功大學蕭瓊瑞教授擔任總策展人，共展出168件作品，其中故宮40件、東京富士美術館25件、奇美博物館30件、國立台灣美術館53件，並借展台灣當代藝術家作品20件。

展出作品類型及時間向度既廣且深，從器物、繪畫、雕塑、空間裝置至新媒體藝術，年代橫跨11世紀至今。藉由四大美術館不同風格與脈絡之典藏，在台灣、華夏、日本與西洋四種不同文化與世界觀的脈絡之下，探討花卉的富饒樣貌、隱喻與哲思體悟。

林玉山〈蓮池〉(圖/文化部)

故宮以中國宋代以後的陶瓷、器物、書畫及詩箋畫譜為主；奇美以西洋17 世紀以後的雕塑、油畫、家具為主；富士美術館展出江戶時代以後的屏風、書畫；國美館則以日治時期的新美術運動作品（油畫、膠彩、水彩）至當代多媒材的創作（含數位影像、裝置）為內容。

國美館表示，故宮展品呈現巧匠技藝，同時反映了經世濟民的科學理知與人性節制。日本江戶時代以來的商業氣息，既可看見日本上層社會在華美中慨嘆生命有限之無奈，也可窺見庶民浮世生活的豐美與自足。西洋古典，從洛可可以降的藝術特質，結合了希臘文化的神話想像，無不是在有限與無限間的永恆拉扯，也映現了西方人與天爭的樂觀務實性格。至於國美館，則是多元文化交融、激盪下的表現，有來自日本重彩畫的典雅，中國水墨的深沈、靈動，也有西方文化的飛揚想像與大膽嘗試。

花之禮讚—四大美術館聯合大展

地點：國立台灣美術館

時間：2018/10/06 - 2019/02/10

富士美術館策展人白根敏昭介紹歌川豐國〈新吉原櫻景〉(圖/文化部)