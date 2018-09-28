余政達攜手ELLE街頭外拍　外籍移工躍身時尚模特兒

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣藝術家余政達攜手Elle，結合美學與時尚，以外籍移工為主角製作系列街拍，讓大家看到美的不同樣貌。

台灣新生代藝術家余政達以錄像藝術創作為主，製作類紀錄片提出對社會的反思，1983年生於台南，自國立台北藝術大學美術學院美術系及美術創作碩士班畢業。

過去經歷包含2008年，參加第六屆台北雙年展並獲得台北美術獎首獎；隔（2009）年，代表台灣參加第五十三屆威尼斯雙年展台灣館，同年也受邀參與奧地利林茲復刻雙年展；2010年時，在台北新苑藝術及其玟畫廊舉辦影像個展；作品《附身【聲】者：介 紹》也被國立台灣美術館列為典藏。

余政達攜手時尚平台Elle，將時尚與藝術結合，親上街頭拍攝系列外籍移工，於台北金萬萬大樓、印尼小吃街、台北車站、地下街等區域，訪問及拍攝系列造成視覺衝擊的美麗作品。

此專題則希望讓台灣讀者對城市裡多數的菲律賓、印尼新住民，產生不同的觀看角度，而這次報導的靈感，源自於多年前藝術家在馬尼拉拍攝紀錄片時，與在紅燈區招攬外國客的男孩相遇而產生的對話。

余政達表示，靈感來自前幾年在馬尼拉拍攝的類紀錄片，片尾他問幾位在紅燈區招攬外國客的男孩，如果今天在時尚雜誌拍攝一組時尚照片，你想要穿什麼？

男孩 A：我想在簡單背景前穿著性感內褲。

男孩 B：我想站在窗簾前穿著內褲。

男孩 C：我想在海灘前穿泳褲。

男孩 D：我想穿比基尼。

對藝術家而言，這些答案來自男孩自我審美觀念，以及自我形象的投射。這次的合作由Elle準備時尚單品配件，提供新住民及外籍移工選擇。另外，余政達希望藉由此計畫，能加強受訪者原有的個性及形象，並從他們挑選的時尚單品、拍攝照片的姿態，勾勒出他們眼中的自我形象。

余政達表示，希望他們在這次拍攝的作品裡呈現的是平等的關係、能量正向的角色，而對於雜誌Elle而言，邀請外籍移工入鏡的過程中，他們反應和訪談，也可能是一個另類的實境秀，也讓大家看到跨文化的時尚樣貌。