時尚吹棄塑風 「鳳梨葉」環保皮革蔚為風潮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著全球環保意識抬頭，綠色時尚儼然成為新風尚，在科技的護持下，無論是鳳梨葉做成的騎士夾克、或以橄欖萃取物鞣製而成的皮革，都不再是異想天開的時尚商品。

《法新社》報導，時尚產業是全球第二大污染源，有鑑於此，從傳統時尚大牌到新銳設計師，近年來皆搭上了這股綠色潮流。德國運動大廠愛迪達（Adidas）光是去年就賣了一百萬雙從海洋塑膠垃圾回收製成的運動鞋Parley，更計劃推出更多由回收材質製成的產品。

巴黎貿易展Premiere Vision策展人Marina Coutelan表示，生於1980年至2000年的千禧世代，今日成了時尚掌舵者，從小就被灌輸環保意識的這個世代，莫不致力於推出以永續材質製成的新潮商品。

儘管主打快速時尚的品牌仍追求廉價、趕流行的「拋棄式」衣物，精品業者卻已開始引領綠色潮流。旗下擁有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）、亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）等知名品牌的法國開雲集團（Kering），就已採取行動，降低產業對環境之衝擊25%，目標於2025年前進一步削減衝擊達40%。

向來倡議環保不遺餘力的英國設計師Stella McCartney，用回收羊毛以及回收寶特瓶取得的聚脂纖維作為產品材質，兩年內更要全面停止使用原生塑膠製成尼龍。

此外，由於鞣皮是高污染產業，如今也出現了動物皮革替代品Pinatex，以鳳梨葉纖維製成，質感佳、同樣耐用，成為時尚新寵兒，如Hugo Boss等品牌已開始利用這種材質製造包款。