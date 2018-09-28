全球港灣城市論壇落幕　高雄市獲2020年主辦權

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）第二屆全球港灣城市論壇由高雄市主辦，已於昨（27）日落幕，首次創辦的青年論壇、展覽商洽等區，共計吸引超過5,500人次參與，高雄市代理市長許立明也與37個城市代表，共同簽署論壇宣言。

高雄市2年前攜手49個港灣城市，打造全球港灣城市對話平台，建立共識並奠定合作基礎，今年論壇規模擴大到65個城市。

據中央社報導，許立明致詞感謝志工的熱心奉獻參與，是最美麗的風景，也是高雄未來最寶貴的資產，尤其是高雄市政府團隊已累積豐富舉辦國際會議的能力。

許立明說明，高雄是台灣的最大港灣城市，在工業和物流等產業發展帶動下，帶來港灣城市的繁榮和進步，高雄也是台灣經濟發展的關鍵。

許立明表示，論壇議程中，確認了港灣城市在現今及未來人類文明發展上無可取代的角色，全球港灣城市更應正視環境衝擊帶來的挑戰，將危機化為轉機，積極展開對話與交流。

「2018全球港灣城市論壇宣言」提及，應以營造安全、參與、活力的港灣城市為目標，並在陸地與海洋生態系統永續環保使用的前提下，發展出創新與包容的港市經濟發展動能，深化全球港灣城市之間的相互合作夥伴關係，共同建立宜居與韌性的港灣都市環境。

此次，港灣城市論壇，許多新南向城市領袖主動提出交流需求，除了參訪高雄滯洪池和討論防洪治水議題，也希望未來雙邊醫療技術及人才有更深的合作，並取經精緻農業和型農交流參訪智慧化抗颱溫室設備。

高雄市也已爭取到2020年的國際會議協會主辦權，許立明表示，2年後兩個大型國際會議將接續舉辦，與會城市有機會感受高雄豐富的城市風貌，也期盼國際品牌的會議每2年輪流在全球各港灣城市舉辦，延續港灣城市論壇的火炬，透過跨域合作攜手展望港灣城市的未來。