越南國家電視台參訪移民署　增雙方互動好情誼

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）為增進台灣與越南雙方友好互動，越南國家電視台特派記者於昨（27）日前往移民署參訪，針對新住民在台居留及定居等相關法令交流討論，及介紹新住民移民輔導服務措施。

移民署副署長鐘景琨表示，目前在台新住民已超過53萬人，其中越南籍配偶有10萬3,923人。而依據教育部統計目前就讀國中、小的新住民子女學生數計有18萬1,000人，其中越南籍新住民子女有7萬2,508人。

鐘景琨表示，因應政府新南向政策及國際發展，目前移民署辦理多項新住民子女計畫，越南籍新住民及其子女在每項計畫中均有亮眼表現，其中「第4屆新住民及其子女築夢計畫」就有6組來自越南籍新住民家庭獲獎者。

鐘景琨說明，「新住民及其子女海外培力計畫」則有37組；參與「新住民子女新星培育營」的新住民子女中，越南籍子女計有15名以及榮獲「新住民及其子女培力與獎助學金」者中，越南籍新住民15名、新住民子女1,085名，共計1090名越南籍獲獎，希望透過計畫的辦理、活動的推廣，增進社會大眾對他們的了解與認識，同時也鼓勵其善用自身多元文化背景優勢、發展潛能，與國際接軌，進而促進國際間多元人才交流。

最後，移民署希望透過本次越南國家電視台的參訪，能將台灣政府以及社會大眾對新住民的關懷與友善，傳遞予未來希望前往臺灣發展的越南朋友，讓我們在多元文化的交流下，感受到彼此的善意或真心，進而成為臺灣國際發展的新力量。