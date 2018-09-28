(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)潭美颱風即將在本周末貫穿日本，《台灣英文新聞》繼續為您更新訊息，請人在日本或即將赴日民衆多加注意。為了方便人在當地讀者對照參考，下文全部使用日本時間，請見諒。

日本《NHK》引述日本氣象廳資料，表示潭美在今（28）日下午6點，正逐漸靠近沖繩本島，行進方向為西北，中心氣壓為955百帕、最大風速為每秒45公尺、最大瞬間陣風為每秒60公尺。

報導警告，潭美颱風將保持現有威力，持續北上，並在靠近沖繩縣奄美島後，轉朝東北方向前進，在30日靠近大阪、京都、奈良、姬路等城市所在的西日本地區，並持續朝東京所在的東日本、北日本地區前進。

根據《NHK》，受到颱風帶動鋒面影響，西日本到北日本在颱風來臨前，就會出現豪大雨，尤其在10月1日恐怕特別嚴重，請多加注意自身安全。

日本氣象廳在日本時間2018（平成30）年9月28日上午9點公佈的最新潭美颱風預測圖（翻攝自日本氣象廳網站）

另外，根據日本氣象協會報導，今日除了沖繩縣出現狂風暴雨外，其他地區由於高氣壓影響，大多多雲到晴，尤其大阪、東京等地，更是幾乎不會出現降雨。

不過，日本氣象協會建議，由於颱風即將貫穿，因此日本本土各地應趁今日天氣好，趕快為颱風做準備。

若台灣有相關問題，請洽我國駐日代表處，電話是(81-3) 3280-7811。

潭美颱風更新：全日本小心狂風暴雨