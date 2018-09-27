臉書宣布擴大投資台灣　將培訓逾5萬數位人才

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）臉書Facebook全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）今(27)日宣布擴大投資台灣，在臉書總部資源挹注下，將和台灣一起拚經濟、拚科技、拚人才，合作內容橫跨9大領域。

唐立洋今與總統蔡英文會面，並出席臉書活動，與經濟部長長沈榮津同台宣布擴大「Made by Taiwan」計畫，聚焦經濟、科技、人才3大主軸，預計至2020年將可協助1500家台灣產業領袖與矽谷企業交流，培育1萬5千家台灣中小企業適應和面向海外業務，培訓逾5萬名數位人才。

綜合自由與中央社報導，臉書雖未把亞洲首座資料中心設在台灣，但在資料中心落腳新加坡的消息公布後，唐立洋也隨即來台宣布與台灣新的合作計畫。

唐立洋昨(26)日與沈榮津已進行非公開會面近1小時，雙方討論今天將公布的新合作計畫，以及在台灣設立研發中心等議題，經濟部則繼續爭取在條件適合時，讓臉書在台設立資料中心。

昨唐立洋也與十家台灣大小型品牌企業會面，其中多數是已參加目前臉書與經濟部合作之「Made by Taiwan」計畫之廠商，包括捷安特、ASUS、GOGORO等大廠，也包括手工蛋捲品牌「海邊走走」及女鞋品牌「D+AF」等，了解臉書幫助台廠拓展品牌至國際市場的反應與需求。

而今與蔡英文總統的會面，也是臉書高層首次與我總統會面。會面後唐立洋宣布臉書與台灣最新合作計畫，將自明（2019)年開始啟動，針對台灣中小企業與大學生進行人才培訓。

唐立洋說，台灣是臉書在亞太區很重要的市場， 臉書看見台灣充滿機會， 也希望幫助台灣將有意義的機會連結起來，創造正向能量； 透過擴大臉書與經濟部合作的「Made by Taiwan」計畫，臉書將持續在台投入更多資源， 幫助提升產業數位競爭力。

蔡總統則表示，臉書擴大在台投入資源的承諾， 正是國際看好亞洲矽谷方案重要的一步，她也相信接下來台灣與臉書的合作，無論在連結矽谷、 培育人才及創造品牌能見度等面向上，絕對是「強強相加」， 相輔相成。