​全國學校體育績優機關4連霸　新北成最大贏家​

教育部體育署今(27)日舉行「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，新北市政府教育局已連續第4年獲頒「績優機關獎」，清水高中、鷺江國中、育德國小獲得「績優學校獎」，泰山國中陳秀標校長獲頒「活動貢獻獎」、清水高中楊志盛教練獲得「運動教練獎」、安康高中黃慶林組長獲得「學校體育奉獻獎」。

新北市教育局表示，今日新北市成為典禮上的最大贏家，顯示推動各項體育政策並打下基層運動基礎獲得肯定!在各級學校、教師及公私部門長期共同協力推展學校體育政策並獲得教育部肯定，未來會持續發展創新、求變、優質的運動方針並強化體育資源的整合，賡續朝向運動城市的目標邁進，以打造新北樂活健康的學校園地的理想。

新北市近年推展學校體育，從「選、訓、賽、輔、獎」等面向建構運動人才培育三級銜接體系，依種類發展需求補助學校成立體育班、體育重點學校、申請設立基層選手訓練站，並逐年招聘專任運動教練，設置運動傷害防護站，設立獎學金、獎（輔）助金及訓練補助金等獎勵機制，協助學校運動環境、設備充實與改善，以提供選手完善專長訓練環境與升學管道，朝「在地就學」目標邁進。

今(107)年透過大隊接力、樂樂棒球、樂樂足球、班際拔河等12項班際活動並加入「行政組」競賽，推動運動普及化辦理各項「運動樂活系列活動」，帶動校園教職員與學生整體運動風氣，結合了「新北動健康」，活動亦邀請阿公阿嬤到場與小朋友一同做健身操，發揮「新北動健康，祖孫作伙來」精神。

健體輔導團推動「SH150方案」，新北市高中以下學校每週安排體育活動達150分鐘之比例已從104學年度的74%逐步提升到106學年度的100%，且持續配合體育署「大跑步計畫」，106學年度各校跑步大撲滿總累積里程數高達176萬6,778公里，透過多元的運動參與機會，讓學生養成規律運動習慣，也有效提升本市學生體適能通過率（106學年度的67.5%），成效卓著。