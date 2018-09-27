​新北就是愛老師  江翠國小「師情畫意 啡您摩屬」​

復興商工人物速寫隊為江翠國小老師繪製個人畫像(照片由新北市政府提供)
9月「新北就是愛老師」校園特色敬師活動熱烈展開，江翠國小今（27）日以「師情畫意 啡您摩屬」為主題，結合勞工局舒壓按摩、邀請新北市復興商工速寫隊繪製教師畫像，更將專業咖啡車開進校園，教育局長林奕華也親自手作咖啡，送給每位教師輕鬆愉快的教師節禮物。
局長林奕華今日化身為咖啡師，從研磨咖啡豆開始，親手為教師們送上一杯杯暖心咖啡，贈上最真誠的感謝。局長表示，為了感謝第一線教師的辛勞，全新北市皆盡心籌畫希望給老師們一個「有感」的教師節，今年「新北就是愛老師」延續去年熱潮，擴大辦理按摩師到校服務，並結合四大超商及怡客咖啡推出買一送一或其他優惠活動，江翠國小更是厲害，直接將咖啡車請進校內，讓校內老師無限暢飲，也符應這次「老師您辛苦了，請老師喝杯咖啡」的主題，溫暖每個老師的心。
校長周麗櫻表示，我們一直希望可以給辛苦的第一線教師們一個難忘的教師節，行政團隊從暑假期間就開始集思廣益籌備敬師活動，再搭配視障按摩師到校服務，讓老師不必走出校門就能舒壓放鬆，緩解疲憊趕走壞心情！今天也邀請新北市復興商工速寫隊的孩子到校繪製教師個人畫像，送給每一位教師專屬的禮物，留下美麗畫面。
輔導主任吳彥德表示，江翠最美的是「人」，在溫馨的江翠校園裡，感動無所不在，藉由喝咖啡活動讓孩子擔任服務生為教師們服務，體會教師平時對自己的付出，利用自己小小的力量表達對老師的感謝之情，並增進師生間的互動與交流。
今日邀請的復興商工人像速寫隊是獨步於全球的藝術團隊，約15分鐘就可完成作品(黑白10分鐘、彩色20分鐘)；寫實、Q版、誇張版、及數位繪畫，展現多元與深厚的實力；隊員用專業的速寫能力，送上9月最真誠的手繪禮。
今年敬師月活動，除延續去年十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等提供免費入館優惠，以及新北市12座運動中心免費開放健身房或游泳池體驗1次外，去年大受歡迎的未婚聯誼，今年從陸地延伸到海上；此外，高中職學生敬師短片甄選、網紅訪問優良教師、敬軍愛師影片、電影欣賞會、舒壓按摩，邀請知名插畫家蓋彼設計APP遊戲人物圖像及鼓勵學校、各單位協力辦理多樣敬軍愛師活動。新北市敬師月活動訊息請至2018新北敬軍愛師月網站
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