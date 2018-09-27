​新北就是愛老師  江翠國小「師情畫意 啡您摩屬」​

9月「新北就是愛老師」校園特色敬師活動熱烈展開， 江翠國小今（27）日以「師情畫意 啡您摩屬」為主題，結合勞工局舒壓按摩、 邀請新北市復興商工速寫隊繪製教師畫像， 更將專業咖啡車開進校園，教育局長林奕華也親自手作咖啡， 送給每位教師輕鬆愉快的教師節禮物。

局長林奕華今日化身為咖啡師，從研磨咖啡豆開始， 親手為教師們送上一杯杯暖心咖啡，贈上最真誠的感謝。局長表示， 為了感謝第一線教師的辛勞， 全新北市皆盡心籌畫希望給老師們一個「有感」的教師節，今年「 新北就是愛老師」延續去年熱潮，擴大辦理按摩師到校服務， 並結合四大超商及怡客咖啡推出買一送一或其他優惠活動， 江翠國小更是厲害，直接將咖啡車請進校內，讓校內老師無限暢飲， 也符應這次「老師您辛苦了，請老師喝杯咖啡」的主題， 溫暖每個老師的心。

校長周麗櫻表示， 我們一直希望可以給辛苦的第一線教師們一個難忘的教師節， 行政團隊從暑假期間就開始集思廣益籌備敬師活動， 再搭配視障按摩師到校服務，讓老師不必走出校門就能舒壓放鬆， 緩解疲憊趕走壞心情！ 今天也邀請新北市復興商工速寫隊的孩子到校繪製教師個人畫像， 送給每一位教師專屬的禮物，留下美麗畫面。

輔導主任吳彥德表示，江翠最美的是「人」，在溫馨的江翠校園裡， 感動無所不在，藉由喝咖啡活動讓孩子擔任服務生為教師們服務， 體會教師平時對自己的付出， 利用自己小小的力量表達對老師的感謝之情， 並增進師生間的互動與交流。

今日邀請的復興商工人像速寫隊是獨步於全球的藝術團隊， 約15分鐘就可完成作品(黑白10分鐘、彩色20分鐘)；寫實、 Q版、誇張版、及數位繪畫，展現多元與深厚的實力； 隊員用專業的速寫能力，送上9月最真誠的手繪禮。

今年敬師月活動，除延續去年十三行博物館、坪林茶葉博物館、 鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、 林本源園邸等提供免費入館優惠， 以及新北市12座運動中心免費開放健身房或游泳池體驗1次外， 去年大受歡迎的未婚聯誼，今年從陸地延伸到海上；此外， 高中職學生敬師短片甄選、網紅訪問優良教師、敬軍愛師影片、 電影欣賞會、舒壓按摩，邀請知名插畫家蓋彼設計APP遊戲人物圖 像及鼓勵學校、各單位協力辦理多樣敬軍愛師活動。 新北市敬師月活動訊息請至2018新北敬軍愛師月網站

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