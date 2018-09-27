中華電信攜手矽谷創業加速器，鏈結全球創新技術開拓海外合作契機

中華電信宣布與矽谷知名大型創業加速器Plug & Play, LLC建立合作夥伴關係，在鏈結新創技術上將進一步跨足全球，希望透過鏈結美國矽谷新創能量，帶動內部的研發轉型與創造跨國跨領域的合作機會。

中華電信向來投注大量的研發資源以提供最先進的電信服務，此次與Plug & Play合作將鎖定物聯網產業領域，並延伸至資安、Fintech、AI等相關領域的合作發展。中華電信將派研究院團隊進駐Plug & Play矽谷總部，在技術領域上與各國新創公司交流，以掌握最新技術及新創生態圈的發展。透過引進新技術合作業務，期可建立創新技術合作的實驗場域，育成孵化中華電信的新創事業，並為台灣帶進更多新興業務的機會。

Plug & Play新創平台有助於各合作夥伴間的交流及企業內部的創新發展，中華電信將運用Plug & Play的資源，獲得更多創業學習經驗，有助於員工內部創業的發展與推動，並能同時幫助中華電信深入對美國市場的探尋，擴展潛在的業務合作機會。

關於【中華電信】

中華電信是國內最大之綜合電信業者，主要業務涵蓋固網通信、行動通信及寬頻接取與網際網路，亦以大數據、資安、雲端及IDC等技術資源提供企業客戶資通訊服務，並發展物聯網、人工智慧等新興科技服務。近年積極投入「企業社會責任」各項作為，屢獲國內外專業機構的肯定。更多資訊，請參閱 www.cht.com.tw 。

關於【Plug & Play Accelerator】

Plug & Play Accelerator為一全球性創新平台，總部位於 Silicon Valley，提供新創孵化加速計畫、企業創新服務和內部風險投資以加速企業技術的推進。自2006年成立以來，已在全球超過20個地區展開業務服務，為新創公司在Silicon Valley和其他地區獲取成功的必要資源。已有超過6000新創公司及220多家企業合作夥伴加入，並已在多個行業中建立創業生態體系。此外Plug & Play每年舉辦700多場創業交流活動，也為矽谷200家領導創投公司提供積極投資項目，Plug & Play已募集超過70億美元投資基金，成功的投資案例包含Danger、Dropbox、LendingClub、PayPal、SoundHound和Zoosk。