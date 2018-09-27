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潭美颱風影響　28、29日台灣往返琉球多數航班取消

華航、長榮、台灣虎航、樂桃航空都有航班取消

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/09/27 19:29

圖片來源:樂桃航空官方網站

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中度颱風潭美往日本移動，明(28)日台灣往琉球航班多數取消。至台灣時間27日晚上8時為止​，根據中央社報導，中華航空長榮航空都已宣布，取消明(28)日往返琉球所有航班。(最新資訊請點擊文中超連結。)

至於台灣虎航宣布，明天28日IT230桃園-沖繩那霸提前至清晨5時50分起飛、IT231沖繩那霸-桃園提前至上午9時10分起飛；IT232/IT233桃園-沖繩那霸來回航班取消、IT288/ IT289高雄-沖繩那霸來回航班取消。以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。

另外樂桃航空取消28日與29日多個航班，包括明28日MM922桃園-沖繩那霸、MM925沖繩那霸-桃園、MM926桃園-沖繩那霸、MM934高雄-沖繩那霸。

樂桃航空同時宣布取消29日MM921沖繩那霸-桃園、MM922桃園-沖繩那霸、MM925沖繩那霸-桃園、MM926桃園-沖繩那霸、MM933沖繩那霸-高雄、MM934高雄-沖繩。

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