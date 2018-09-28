北捷不打烊！白晝之夜齊聚中山北路　10月6日一起日夜顛倒

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）今年第三屆的台北白晝之夜，邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」為主要概念，將於中山北路上展出43件電子裝置，並安排70場表演活動，邀請民眾穿上「中山裝」瘋玩一整夜。



白晝之夜活動記者會（照片來源：台灣英文新聞）

台北市年度大型藝文活動「白晝之夜」自2016年舉辦，以發現台北市夜間魅力為出發點，藉由藝術裝置及表演活動，每年吸引至少20萬民眾參與，其活動三大秉持「免費參加」、「公民參與」、「跨夜舉行」，邀請民眾在晚間自由穿梭在街道巷弄間，發現曾被忽視的美好景色。

今年第三屆的台北白晝之夜，策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」概念結合中山北路歷史為主題，邀請大家用一顆自由開放的心，觀看人事物的眼光，發現平日看不見的台北城市風景。

開幕由法國及台灣團隊揭開序幕，表演團隊分別為姚仲涵帶領的《黑白混》（H.H + As one）、姚尚德的《野孩子肢體劇場》及法國《匿名者劇團》，另外，其他多元跨界的藝術家團隊包含，何采柔、山下拓也、當若科技藝術、野孩子肢體劇場等，將於花博公園美術館、林森公園、雙城公園等地展出，完整作品請前往官網查詢。



開幕表演，法國《匿名者劇團》（照片來源：白晝之夜）

地點將涵蓋中山北路一段至三段，以圓山周邊和南西商圈為北、南兩大活動範圍，預計連同響應串連活動，將呈現至少70場演出，與43處的夜間藝術裝置，自10月6日晚上6點至10月7日早上6點舉辦，值得一提的是，捷運公司也一同響應此活動，特開放從台北車站到圓山站，營運至早上6點。

藝術總監胡朝聖表示，今年與去年最大的不同在於，團隊花了10個月的時間，針對中山北路的歷史作深入了解及研究，藝術家們也將中山北路的前世今生融入到創作，所以民眾不單只是看到藝術品創作，更重要能夠了解中山北路及台北市歷史。



服裝設計師董雅卉（右2）介紹系列作品「中山裝」，胡朝聖（左）也應邀穿上示範（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

2018白晝之夜的服裝主題為「中山裝」，邀請民眾以中山北路上的條通文化、婚紗、海軍、復古阿哥哥、晴光舶來品等為出發點，穿上屬於自己的服裝一起走上中山北路，創造個人獨特品味的「中山裝」。

服裝設計師董雅卉帶領實踐大學團隊，以「復古阿哥哥」風格製作中山裝，並將於中山藏藝所以及台北光點展出，其中，台北光點將提供試穿及拍照等有趣活動。



董雅卉帶領實踐大學設計「阿哥哥復古」中山裝，右起：文化局局長鍾永豐、台北市副市長陳景峻、法國在台協會主任紀博偉、藝術總監胡朝聖（照片來源：台灣英文新聞/劉怡均）

董雅卉表示，團隊募集環保的婚紗,使用很多不要的蕾絲製作，並再現60、70年代服裝的可能性。這次，團隊也面對不同尺寸的挑戰，因此製作從小號到超大尺碼，連童裝也有，並找到台灣很棒的外銷魔鬼氈的贊助廠商，全程無限量供應。

關於這次與周邊店家的商業合作，胡朝聖表示，許多餐廳及咖啡廳不僅協助提供場地展演，也推出白晝之夜相關餐飲，並鼓勵民眾前往探索發現。

值得一提的是，此次為白晝之夜第一次與賓士合作，由台聲音藝術家吳燦政以及當若科技藝術合作創作，將賓士車系 Smart車款打造成移動聲音裝置，民眾可前往體驗試乘，於車內享受由市場日常、蟲鳴鳥叫、嘻笑打鬧等聲音組成的創作。

《百軌夜行》活動

時間：10月6日（六）18:00 – 10月7日（日）02:00

起點：台北大眾捷運股份有限公司正門

終點：花博公園美術園區4號出口



《百軌夜行》（照片來源：台灣英文新聞／劉怡均）