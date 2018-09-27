地球永續發展理念　從區域走向全球

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「亞太永續發展國際論壇」今(27)日在台北美福大飯店盛大舉辦，並邀請到來紐西蘭國家廣播電台(RNZ)Insight節目監製菲莉帕•托雷(Philippa Tolley)擔任主持人，及澳洲邦加隆(Bundjalung)原住民族Widjabul一族的賴瑞莎•鲍德温(Larissa Baldwin)、達德能源股份有限公司董事長王雲怡與棉樂稅事創辦人林念慈，一起在「區域議題 全球衝擊」議題，分享她們的經驗。

棉樂稅事創辦人林念慈是一位行旅在世界之中的女人，一年有五個月在尼泊爾喜馬拉雅山腳下工作與生活，因為創立布衛生棉社會事業而翻轉了自身的身心狀態，致力於女性賦權及環保工作。她分享她在尼泊爾的所見所聞、以及各世代的衛生棉發展歷程，一直到偶然的因緣際會下投入布衛生棉事業。

賴瑞莎•鲍德温(Larissa Baldwin)是來自澳洲邦加隆(Bundjalung)原住民族 Widjabul一族。她目前領導澳洲維權組織Get Up的原住 民與托勒斯海峽島民人權活動項目及策略規劃， 促進與第一線社區合作，並致力協助原住民族自主改變。她分享澳洲原住民族所遇到的各項問題，舉凡法律、教育、對氣候變遷的認知與參與、健康等議題，陸續剖析原住民族如何爭取平等權利，她也藉此呼籲澳洲政府應多關注原住民族的議題。

▲照片左起：紐西蘭國家廣播電台Insight節目監製菲莉帕•托雷、棉樂稅事創辦人林念慈、達德能源股份有限公司董事長王雲怡、澳洲邦加隆原住民族Widjabul一族的賴瑞莎•鲍德温。(照片由台灣英文新聞拍攝)

達德能源股份有限公司董事長王雲怡則從綠能產業的過去、現在與未來分享其經驗，她說，由於再生能源是個新興產業，所以許多人在不暸解中，難免會有所誤解。

她以風能為例，她說，在推動的過程中難免會遇到一些瓶頸，因此需透過不斷的溝通，讓大家從不暸解到支持，才能減少大家對風力發電的誤解與恐懼，為此只能透過邀請當地居民前往風場參觀，並針對他們對於風力發電從建置過程中對環境所帶來的衝擊、海洋生態的影響、所發出的噪音，還有台灣人最在意的風水問題等，透過不斷的溝通，去解開大家的疑惑和疑慮。

她還說，對於再生能源一直被認為是個不穩定的能源，其實大家應該以另一個角度來看此事。她以德國經驗為例，再生能源的主要角色是節能、降低電力公司的電力供應。由於太陽與風都是不穩定的能源，因此這些天然資源都是用來配合智慧電網，以達到穩定供電。

▲照片左起：AIB執行長Simon Spanswick、環保署長李應元。(照片由台灣英文新聞拍攝)

環保署長李應元今天出席本活動時，也分享台灣自去年開始推動電力車的政策，預計2030年把舊的柴油公車汰換掉改由電動公車，並在同年停止生產各式柴油車的製造， 改用電動車以減少空汙問題，因此他鼓勵民眾更換代步工具， 地方政府也會提供相關補助。

「地球倒數‧媒體發聲」亞太永續發展國際論壇 (Achieving Sustainability in Asia-Pacific)自9月27-28日在台北美福大飯店舉辦，該活動邀請到蔡英文總統、央廣董事長路平、AIB執行長Simon Spanswick及逾150名媒體工作者、永續發展議題專家、新聞記者與政治人物共聚一堂，呼籲各界關注地球永續議題。