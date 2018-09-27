你絕對萬萬想不到！彰化共產廟錢竟然是這裡來的。。。

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)魏明仁在彰化興建的共產廟，在昨（26）日由縣政府如期展開拆除作業，大快人心。但是，你知道魏明仁錢哪裡來的嗎？

《自由》引述一位長期監控共產廟的國安人員説法，魏明仁似乎是無法妥當處理違章建築問題，才會想要興建「中國社會主義民族思想愛國基地」，以引進中國支援和資金。

據報，魏明仁決定方向之後，先從中國所謂「民主黨派」的中國致公黨拿錢，但是他號召力不足，導致致公黨不滿，撤回資金，因此他該從愛國同心會管道，拿到中國統戰部的錢。

以下是稍早報導。

（發稿時間：2018/09/26 12:07）

拆了！近日引起國人注意的彰化「中國社會主義民族思想愛國基地」，在今（26）日稍早已開始拆除違章部分。

在照片中，我們可以看到彰化縣政府找來的怪手，豪邁開上台階，直接摧毀正殿，大快人心。

據報，興建「中國社會主義民族思想愛國基地」的魏明仁，雖然在今日仍升起了五星旗，但眼望無人支援，便心灰意冷地進行降旗，並將基地内的毛澤東、周恩來、習近平等人之照片移走，顯示已放棄抵抗。

怪手拆除彰化「中國社會主義民族思想愛國基地」（中央社）

（發稿時間：2018/09/21 14:31）

《自由》報導，彰化縣長魏明谷表示，在今（21）日下午2點，要求台電對所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」斷水斷電後，將進一步在下週三（9月26日）上午10點，強制進行拆除違規部分。

根據報導，魏明谷表示，他們以非法方式取得廟宇，替中國進行所謂「兩岸統一」等宣傳，造成當地民衆相當多困擾，他代表予以譴責。

彰化二水原碧雲禪寺，現遭改建為所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」（翻攝自維基百科）

（發稿時間：2018/09/21 10:10）

綜合《自由》及《紐時》報導，這座寺廟原名為碧雲禪寺，擁有百年歷史，但根據寺内比丘尼説法，她們委託承包商魏明仁改建，並支付款項後，竟被他以法律手段，奪走寺廟，遭改建為所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，升起中國國旗，並宣揚所謂「兩岸統一」思想，引起當地民衆不滿。

對此，根據報導，彰化縣長魏明谷表示，碧雲禪寺建築物，屬於違章建築，因此等到碧雲禪寺比丘尼及建商魏明仁訴訟結束，產權確定後，將直接拆除違章部分。另外，魏明谷説明，目前雖然因產權尚未確定，而無法進行拆除，但將先以斷水斷電方式處理。