十年磨一「鑑」　全台第一本藝術鑑定專書出爐

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）華人首位書畫鑑定博士葉國新，20年來致力於藝術鑑定研究，葉國新耗費十餘年，走訪國內外博物館、美術館，蒐集第一手書畫素材，著成台灣第一套具學術性、系統性、邏輯性，且深入市場剖析之完整古代及近現代書畫鑑定學專著的《墨海春秋-古今書畫藝術鑑藏研究》全書。

書中有近兩千張來自全世界各博物館的圖片，以最接近真跡的標準要求印製，更使用防偽技術，讓書本裡的圖文無法被盜印。

以上圖片來源: 墨海樓官網

為了能長久珍藏，書殼的製作更少見地選用高成本堅固木板來防止損壞、變形及蟲蛀。

綜合《自由》與《工商時報》的報導，昨（26）日新書發表會上，葉國新期盼此書能讓人們具有辨別及鑑賞藝術的眼界。

​《墨海春秋-古今書畫藝術鑑藏研究》全書72萬字，葉國新走訪全球各地，親自拜訪書畫家及其弟子、家屬等，取得珍貴一手資料，並獨創以西方藝術創作方法學為理論基礎所建立的「繪畫／書法真偽評估表」作為全書架構，以科學性、邏輯性的方式解析看似玄不可言的藝術鑑定。

由於目前尚未有藝術鑑定方面的書籍，葉國新說：「我希望這套書，可以建立一個基本常識與知識，人們閱讀後能夠判別偽造品以及學習藝術鑑定正確方法。」

以上圖片來源: 墨海樓官網

此外，葉國新成立墨海樓國際藝術研究機構及亞洲首座藝術鑑定博物館，結合藝術圖書館的嶄新複合式面貌，致力於藝術的交流與推廣，兼具閱讀性、專業性、交流性、教育性四大功能。

根據墨海樓官網介紹，葉國新博士是華人第一位榮獲英國「藝術鑑定學」博士學位者。他曾任刑事警察局鑑識科等公家單位書畫鑑定講師，長年為世界各地藏家及拍賣公司鑑定書畫作品，集藝術家、鑑定師、拍賣官等多重身分，也是全球多家藝術拍賣公司書畫類之鑑定顧問，

昨(26)日新書發表後亦舉辦書籍拍賣會，最後由宏仁集團總裁王文洋以最高價格得標，近代著名畫家傅抱石之女傅益瑤，更在現場於舊作落款，並贈送得標者。

圖為工作中的葉國新 (翻攝墨海樓官網)