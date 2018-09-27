路平：奇蹟降臨台灣  「亞太永續發展」串聯各國菁英

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）總統蔡英文今（27）日出席由國際廣播協會與中央廣播電臺攜手合作舉辦的「地球倒數‧媒體發聲」亞太永續發展國際論壇，今年適逢中央廣播電台90周年台慶，還是國際廣播協會首度來台舉辦的年會，蔡總統祝福央廣持續進步發展。

▲蔡英文總統。(照片由台灣英文新聞拍攝)

央廣以「永續」為主軸規劃「亞太永續發展國際論壇」，蔡英文總統表示，回顧90年來，央廣的發展史也就是台灣的現代史。這當中，央廣歷經組織改變，與台灣民主化一樣，一路向前邁進。

蔡總統還說，央廣是台灣最早進入網路和行動載具的媒體之一，近年來也全力投入外語節目影音化的轉型工程。在台灣的外交工作上。央廣除了協助友邦國家建立或維修廣播系統，也與國際重要媒體持續交流合作。另外，央廣製播的東南亞語言節目，也成為政府推動新南向政策和服務新住民，非常重要的平台之一。

蔡總統還說，面對全球永續發展議題的挑戰，今天來自國內外的學者專家、媒體工作者及政治人物，串聯起來，一起發聲、尋找解決方案。

▲央廣董事長路平。(照片由台灣英文新聞拍攝)

中央廣播電台董事長路平致詞時，用了至少3次「奇蹟」來表達今天這個原本「只是個可能，一直到奇蹟出現」，讓她得以有這個機會站在講台上，並在AIB團隊的協助之下才得以辦理今天這場盛會。

她感謝各政府機構、私人企業、還有從世界各地來到台灣的學者專家、媒體工作者、NGO工作者等一起共襄盛舉。

她期望藉這兩天的論壇可以激發出關於媒體的責任與角色、以及關於永續議題上的新思維等。

▲照片由總統府提供。

今天稍後，AIB新增設立的「亞太永續發展報導獎」也將在晚宴上頒發，這也是該協會首次在英國以外的國家舉辦頒獎典禮，而頗值得關注的是，無論是在廣播類還是電視類，這次入圍的名單裡有三支紀錄片是由台灣優秀團隊所拍攝。

「地球倒數‧媒體發聲」亞太永續發展國際論壇 (Achieving Sustainability in Asia-Pacific)自9月27-28日在台北美福大飯店舉辦，該活動邀請到蔡英文總統、央廣董事長路平、AIB執行長Simon Spanswick及逾150名媒體工作者、永續發展議題專家、新聞記者與政治人物共聚一堂，呼籲各界關注地球永續議題。

▲蔡英文總統(中)、央廣董事長路平(右)、AIB執行長Simon Spanswick(左)。(照片由台灣英文新聞拍攝)