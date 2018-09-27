降血糖藥飯後吃也沒差？ 醫：效果大打折扣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中秋節剛過，美味的文旦和月餅吃多了，可能讓血糖飆升，疾管署提醒糖尿病患者，口服藥物很容易受到食物、胃酸影響，降低藥物吸收量，因此患者應遵循藥袋指示按時服藥，才能讓藥品發揮最大效用。

75歲的李奶奶每天都要吃藥，但是每一種藥服用時間都不同，她經常吃飯吃到一半才猛然想起，忘了在飯前吃降血糖藥！她乾脆直接問藥師，能否全部改成餐後服藥呢？

事實上，口服藥物很容易受到食物、胃酸影響，降低藥物吸收量；還有些藥物可能出現傷害腸胃道等副作用，為了減少藥品對人體產生負面影響，並在最適當的時間發揮作用，不同藥品才會有不同的服藥時間。

而降血糖藥功能是抑制碳水化合物在腸道的分解與吸收，減緩醣類吸收時間，必須在餐前或用餐時與食物一起吃，才能有效降低飯後血糖，維持血糖穩定。因此，患者應遵循藥袋指示按時服藥，才能讓藥品發揮最大效用。

假如偶爾忘記吃藥，而且相隔時間不長（例如，飯後才想起來飯前藥沒吃），此時可以立即補吃。但若是想起來時，已經超過這兩餐服藥時間的中間點，就不必補吃了，只要等到下次正常吃藥時間，再服用當餐分量即可。

值得注意的是，千萬不要因為某餐忘記吃，下餐就「補吃」雙倍劑量，因為藥效過量容易使血糖驟降，輕則冒冷汗、發抖、頭暈、心跳加速、脾氣暴躁，嚴重可能導致昏迷。

包括降血壓藥、利尿劑、四環黴素、肺結核藥物、精神病藥物及甲狀腺相關藥物在內，都可能與降血糖藥物產生交互作用，因此，就診時務必主動告知醫生平時有服用降血糖藥，並且遵循醫囑服藥，不可自行停用或增減藥物。