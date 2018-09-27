邁向2022　家樂福推食物轉型 

家樂福集團今年初宣布將投注心力，期望成為食物轉型領導者，並於全球展開實際行動。家樂福今天由總經理王俊超主持並邀請數十位農民及生產者展示針對食物轉型推出的商品並一同宣布：家樂福「ACT FOR FOOD美好生活食際行動」正式開跑，並開始食物轉型食際行動方案，分別從自有品牌、有機商品、產地直採、生態保育、非籠飼動福雞蛋等五大方向開始改變，希望為顧客帶來均衡與健康飲食的實際改變。

家樂福總經理王俊超表示，在過去幾年，世界各國都曾面臨許多食安風暴，加上消費型態與需求不斷改變，食品轉型可以說是一場全球性運動，家樂福希望以其豐富經驗、據點多和食品種類豐富之特點引領市場帶來改變。而台灣市場在幾經食安危機之後，對食物轉型需求更加強烈，因此未來四年，台灣家樂福除了過去幾年推動的溯源認證、產品檢驗等行動之外，更將從自有品牌、有機商品、非籠飼雞蛋、生態保育等方向前進。進一步和食物生產者直接合作，從源頭擺脫慣性生產方式，尋求對人與環境都更好的生產方式。另外，家樂福秉持家家快樂又幸福的理念，希望能夠將好產品和多數人分享，因此除了品質之外，如何提供民眾品質最好，且又是可以負擔的合理價格也是家樂食物轉型的最大課題。

千支自有品牌 700支有機商品 300支小農商品

最好的商品品質 最好的服務 最便利的的購物環境 可以負擔的合理價格

「美好生活食際行動」不是一句口號而是全球家樂福已經展開的實際行動，家樂福也將持續提供更多食品轉型的行動，期許能為顧客提供最好的服務、最好的商品品質以及最便利的購物環境，並讓消費者可以用合理的價格享受，家樂福「美好生活食際行動」五大行動方案包含：

行動1 ：滿足您的生活所需，家樂福自有品牌系列商品，堅持好品質。

：滿足您的生活所需，家樂福自有品牌系列商品，堅持好品質。 行動2 ：支持在地化，攜手農民直採。

：支持在地化，攜手農民直採。 行動3 ：友善土地，保護生態環境

支持生態農業，不使用除草劑等方式，鼓勵草生栽培，友善，友善種植。

行動4 ：在乎食品安全，積極提供超過700種有機商品

：在乎食品安全，積極提供超過700種有機商品 行動5 ：率先成立「非籠飼動福雞蛋專區」提供更好的選擇給消費者

家樂福於今年五月中喊出食物轉型從蛋開始，領先通路成立非籠飼雞蛋專區，預計明年推出自有品牌非籠飼雞蛋，目標2025年前所有自有品牌都不再販售格子籠雞蛋，其他品牌亦朝此方向努力。

家樂福食品轉型 每個人都值得最好的

配合「ACT FOR FOOD美好生活食際行動」家樂福在店內也推出一系列推廣活動，例如堅決不使用瘦肉精及生長激素的家樂福嚴選豬肉活動期間全面9折、與農民契作的花東一等米「家樂福花蓮富里壽司米」原價115元，特價95元、不使用除草劑、友善環境種植的「台南麻豆文洲伯西施柚約1公斤」每顆原價109元，特價只要99元、成分天然單純的「家樂福100%鮮乳原味優格」原價109元，特價79元、符合動物福利法非籠飼雞蛋「茂林動物福利雞蛋」原價139元，特價129元。