【晚安】費玉清宣布封麥：停下來才能從容品味人生

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）出道約46年的藝人「小哥」費玉清，今(27)日宣布將舉辦告別演唱會。綜合媒體報導，費玉清預計完成2019年的5場巡迴演唱會之後，將正式退出演藝工作。

63歲的費玉清在親筆信中表示，他17歲進入歌壇，因為大家的支持與愛護，他才能一路走來順遂，能以興趣作為工作，「是多麼的幸福與幸運」。不過他也坦承:

這麼多年來，為了達到更高的境界，我一直快步向前，卻也忽略了欣賞沿途的風景，當父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，炫麗的舞台讓我感到更孤獨，掌聲也填補不了我的失落。 去到任何演出的地點，都讓我觸景傷情，我知道是我該停下的時候了，停下來我才能學習從容的品味人生。

他表示，即將離開熟悉的舞台，心中也是萬般不捨，過往的一切，他都會珍藏在心裡，作為最珍貴的回憶！退休後的生活如何安排呢? 費玉清表示:

我想過著雲淡風輕的日子，無牽無掛，蒔花弄草，寄情於大自然，但使願無違。

在正式退出演藝圈之前，「小哥」預計明(2019)年再舉辦5場演唱會。包括2月8、9日在台北小巨蛋、5月11日移師高雄巨蛋，5月18、19日，再回到回台北小巨蛋開唱。

年輕讀者或許不認識費玉清，不過現在許多百貨公司或餐廳在打烊送客前，都會播放的「晚安曲」，正是費玉清的代表作品之一。

蘋果引述費玉清的經紀人奚宜表示：「他演唱了幾十年，覺得父母都不在了，想回歸到簡單生活，是自己想離開。養養寵物、不必再奔波，他已經無牽無掛。」奚宜強調，費玉清體力跟嗓音都沒問題，平日都非常注重保養。