親手接生又送她離世 10歲綺綺親繪恐龍貼圖圓夢上架

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）台大婦產科名醫施景中8月初曾以[紀念一個奇特的小女孩 -- 綺綺]為題，訴說一名患有複雜先天心臟病女童的故事，引起廣大網友迴響、賺人熱淚。昨（26）日施景中醫師再次貼文分享，綺綺終於圓夢了，「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖已順利上架，文中提到，這些貼圖是她最後的創作，也代表她的愛，希望可以永久留存在你我心中。

在8月初的文中，施景中醫師分享，綺綺是他10年前親手接生的女嬰，因患有複雜先天心臟病，但在父母不放棄之下，過著和一般小孩無異的生活。文中提到，綺綺是個大眼汪汪、可愛又聰明、貼心的小女孩，更是家人的開心果，她最喜愛恐龍和放風箏。

但10年後綺綺因為心臟問題再次開刀，卻再也沒有醒來，施醫師在綺綺臨終前收到消息後，飛車趕往醫院，忍住淚水在綺綺耳邊說：「阿伯來看妳了。千萬不要牽掛」。

原本心電圖的曲線已經變平，他以為綺綺的神識已經走了。但跟她講話時，心電圖又出現波型，心跳恢復到40多，這時綺綺眼眶流出眼淚，滴下臉龐，但一小時後綺綺還是離開了，結束他短暫但多采多姿的人生。

綺綺的「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖已順利上架，所得將扣除費用後，捐給兒童心臟病基金會。（圖擷取自施景中臉書）

昨日的文中提到，經過許多奔波，還有很多人的幫忙，綺綺的Line貼圖終於上架了，綺綺爸媽決定「綺綺的恐龍綺想世界」所得將扣除費用後，將捐給兒童心臟病基金會，貼補一些經濟能力不佳的病人，開刀所需自費醫材的短缺。

貼圖的收入不可能很多。但希望世人不要忘記這個奇特的小女生，她的愛會藉由這些貼圖的存在，一直流傳下去。綺綺爸媽希望她的故事，不是只有讓人感到哀傷，而是能讓大家更珍惜人與人的緣分。

綺綺本來要用這些圖來徵選Line的貼圖，可惜她看不到 這一天。（圖文擷取自施景中臉書）