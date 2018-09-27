(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國國防部表示，B-52同溫層堡壘轟炸機，曾於本周在南海飛行，制衡中國意味濃厚。

《日本經濟新聞》報導，B-52能搭載核武器，還能從空中向陸地發動攻擊，因此制衡中國意味濃厚。對此，美國國防部説明，這只是例行訓練。

最近除了貿易外，美國也開始加強對中國軍事方面的壓力。以下節錄自稍早報導。

（發稿時間：2018/09/23 11:57）

日本《時事通信》報導，中國外交部次長在昨（22）日，召見美國駐中國大使泰瑞·布蘭斯泰（Terry Branstad），對美國將中國共産黨中央軍事委員會裝備發展部，及其部長李尚福，列為制裁對象，稱這是中俄主權國家間的正常合作，美國五千干涉，並要求立刻取消制裁。

報導回顧，中國外交部及國防部發言人，分別在在21日和22日記者會時，對美國制裁決定發表意見，表達強烈反對。

（發稿時間：2018/09/21 15:21）

日本《產經新聞》報導，美國總統川普，在當地時間20日，正式簽署法律，對俄羅斯、伊朗和北韓發動制裁，而違反規定者，將被凍結在美資產，並禁止和美國企業進行交易。

報導介紹，中國共産黨中央軍事委員會裝備發展部及其部長李尚福，涉嫌與俄羅斯國營武器出口公司交易，因此違反美國對俄制裁規定，而成為處罰對象。

根據《產經新聞》，美國政府高層表示，希望用這個機會，讓各國清楚美國決心，並敦促他們重新思考與俄羅斯之關係。

制衡中國！美國派這款戰機飛行南海