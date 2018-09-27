(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)德國總理梅克爾不敢得罪人，反而讓自己身陷政治危機？她原本希望開除失言的情報頭子，卻遭到執政聯盟内部反對，因此她自作聰明地，將情報頭子升官加薪，以為可以平息所有爭端，避免醜聞延燒。沒想到現在，火勢愈來愈旺，已經燒到執政黨高層。梅克爾的總理寶座能安全到幾時？

日本《每日新聞》報導，在25日德國執政黨聯盟黨黨團領袖選舉中，梅克爾親信沃爾克·考德爾（Volker Kauder）意外挫敗，改由黨團副代表勃淩克浩思（Ralph Brinkhaus），上任成為領袖。報導介紹，考德爾在梅克爾2005年上任以來，就一直擔任黨團領袖職務，因此他的離開，象徵德國政府内對梅克爾的「叛亂」。

根據報導，德國南部地區邦議會選舉即將登場，而主張排外反移民的「德國另類選擇」（AfD），很可能會成為執政黨強勁對手。另外，《每日新聞》介紹，梅克爾將在今（2018）年底的黨魁選舉中，尋求連任，但失去了有保守派大老支持的考德爾，她在黨内的政治地位，可能出現重大變化。連任或許沒有想像中容易。

這一切政治問題的起源，在於德國情治單位聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen），涉嫌偷偷告訴右派民粹政黨，如何躲避該單位取締，而遭到各方批判。但梅克爾卻決定將他調職，「升官」到内政部其他單位，薪水還會提高，讓人感到莫名其妙。對此，根據《日本經濟新聞》，梅克爾表示相當後悔自己的決定。

德國情治單位聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen）（美聯社）

以下節錄自稍早報導。

（發稿時間：2018/09/19 14:40）

日本《產經新聞》報導，梅克爾在當地時間18日，決定將馬森調離現在的職位，以求政治風波盡速平息。

然而，雖然馬森理論上是因做錯事而遭調職，但他卻進入内政部，成爲高級官員，薪水似乎也會變高。報導分析，這是因爲現在德國内政部長與馬森關係良好，因此梅克爾才會採取這個方法，同時滿足社民黨的要求，讓馬森離開，又不讓内政部長沒面子。

《產經新聞》介紹，德國内政部長稱，馬森處理治安問題的能力甚佳。

德國總理梅克爾（美聯社）

（發稿時間：2018/09/15 17:45）

根據《時事通信》報導，上個（8）月下旬德國東部出現一部歧視難民影片時，儘管總理辦公室對其進行強烈批評，馬森竟然稱這可能是假消息，讓民衆感到訝異。雖然日後内政部長試圖滅火，但顯然他未能撲滅火勢。火愈燒愈旺。

對此，《時事通信》報導，參與執政聯盟的社會民主黨，對馬森的表現相當不滿，已經表態若他不辭職，該黨可能無法再待下去，威脅離開聯立政府。

報導回顧，梅克爾主導的寬容難民政策，似乎讓二戰後對種族議題敏感的德國人，也無法忍受，各地出現民衆聚集抗議，甚至和支持難民的團體爆發衝突。

根據報導，梅克爾也坦誠這次的風波，可能會造成聯合政府的危機。《時事通信》分析，10月德國有兩個邦議會即將選舉，如果反對移民的右派民粹政黨席次提高，梅克爾恐將面臨更大的政治難關。

梅克爾讓失職官員加薪升官？執政黨内部叛變政治生命告急