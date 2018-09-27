兆品礁溪全新鴨餚 「脆皮脂香鴨」獨家上菜！

宜蘭地區休閒飯店推吃到飽自助餐與烤鴨菜式者眾，為做出市場區隔，兆品礁溪特別著墨廣受國人喜愛的兩大菜式，以細膩手法於初食軒餐廳端出廣式燒臘與日式御膳，其中更以燒臘最受矚目，兆品礁溪力尋人才，網羅師出燒臘世家的燒臘副主廚─楊希文掌勺，其父親具數十年深厚廚藝之燒臘主廚，在父親薰陶及調教之下，養成自食材至燒烤等工序之純熟技法，首度來到養鴨原鄉-礁溪，將其傳承所學精髓於兆品礁溪完整發揮。

具蘭陽平原全新鴨餚指標地位的「脆皮脂香鴨」(NT$1,380 +10%/二吃)，選用養殖 30-35天、重約1公斤的櫻桃鴨，肉質較成鴨細嫩，入口脂香味美故取其名，為宜蘭地區獨家以小櫻桃鴨為烤鴨食材的業者。

具有粵菜創新經典地位的「脆皮叉燒」(NT$530 +10%/份)，原創做法首度搶進宜蘭！六大工序：「凍、刮、醃、烤、炙、冰」，演繹出令人難忘的脆皮叉燒。

「廣式一品鴨」(四吃NT$1,988+10%、五吃NT$2,588+10%)挑選3.5公斤重之在地優質食材櫻桃鴨，洗淨後將秘製中藥醬料填於鴨腹，填縫後以熱水汆燙至表皮澎起，淋上鴨醋水增色澤，風乾8小時以掛爐燒烤70分鐘左右，上桌前以熱油澆淋外皮，增加表皮脆度與香氣，端出廣為民眾歡迎的五大吃法。

此外，觀察湯圍溝溫泉公園在地泡腳客與觀光客人潮眾多，另行規劃出以單人套餐為形式、主打口味、樣式皆平易近人的和風料理，由主廚設計四款「日式御膳」，其中特別推薦平日午間限定、價格極親民的「初食御膳」(NT$280+10%/套)，是平日造訪湯圍溝公園遊客必嚐的超高CP值足湯美食！另一套「上品御膳」(NT$680+10%/套)，網羅富有畫面的料理，更可享受別具料理況味和食。

針對國旅親子市場，亦規劃晚餐限定的童趣御膳(NT$280+10%/套)。呼應日益風行的蔬食風潮，推出匯集節令豐盛蔬菜的蔬食御膳(NT$380+10%/套)。

另一「食潮餐廳」，於午餐後開始營業，室內空間以輕工業風構思，融合水管、鐵件等元素，牆面的手繪輸出，為鯉魚悠遊純淨溫泉水之意象，呼應旅人前來礁溪、享受純淨溫泉之意義；食潮供應多口味鬆餅、咖啡茶飲、氣泡飲品、酒水、簡餐輕食等，初食軒餐廳佐餐供應的普洱茶，在此也可單點細品。食潮餐廳更集結日本清酒、歐美進口啤酒、特製調酒等，為旅人提供日夜皆可找到悠閒步調的空間。