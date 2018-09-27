(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)根據目前預測，潭美颱風除了為北台灣帶來降雨外，不會對台灣造成其他直接影響。然而，準備赴日或人在日本的民衆必須注意了：潭美恐貫穿日本。為了方便人在當地讀者對照參考，下文全部使用日本時間，請見諒。

日本《NHK》引述日本氣象廳資料，表示潭美在昨（26）日下午6點，位於日本沖繩縣南方海上，行進方向為北，中心氣壓為950百帕、最大風速為每秒45公尺、最大瞬間陣風為每秒60公尺。

報導説明，潭美將保持緩慢移動速度及威力，在29日抵達沖繩縣奄美島附近。接著，颱風行徑方向將轉東北，在30日靠近大阪、京都、奈良、姬路等城市所在的西日本地區，帶來狂風暴雨。

另外，根據日本氣象協會整理，潭美颱風的特色有以下幾點：在沖繩附近移動速度緩慢；颱風濕潤空氣帶動本州附近鋒面威力提高，在颱風還沒接近前就會有大雨；在上述行徑方向轉東北後，速度會瞬間提高，貫穿九州、本州、以及北海道。屆時，這些地區天氣會忽然出現巨大變化，請民衆留意最新消息。

日本氣象廳在日本時間2018（平成30）年9月27日上午6點公佈的最新天氣圖。紅圈内為潭美颱風將帶動變強的鋒面（翻攝自日本氣象廳網站）

日本氣象協會警告，沖繩本島在29日開始，就會出現暴風，因此需要注意大浪和海岸邊大潮導致的水災。九州到西日本地區，則因鋒面威力提高的影響，同樣在29日就會出現大雨，到30日則會有颱風本身帶來的暴風及強降雨，恐怕導致交通機構運行，出現困難。

而東京、名古屋等城市所在的東日本地區，則會在30日到10月1日之間，開始受到颱風本身的影響，導致天氣情況不穩定。而東北地區及北海道，則必須注意颱風移動速度，勿以為颱風還很遠，就掉以輕心。

氣象專家：潭美颱風周末將貫穿日本