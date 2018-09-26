止汗劑致癌？最佳使用時機為何？皮膚科醫師一次解密

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）暑氣漸消，秋意漸濃，但白天悶熱的天氣仍然容易讓人汗流浹背，為免腋下衣服濕成一片或出現異味，仍有不少人使用止汗劑產品。傳言止汗劑可能增加罹患乳癌的風險，真是如此嗎？

台北慈濟醫院皮膚科王淳樺醫師指出，止汗劑成分多以鋁鹽為主，其原理是藉由堵住汗腺開口，達到暫時性的止汗效果。人們使用止汗劑的歷史迄今超過100年，但是自1987年起，陸續有學者指出，鋁鹽與細胞承受氧壓、雙股 DNA斷裂及動情激素活化有關。

此外曾有澳洲學者回顧2013至2016年的研究，針對209位乳癌病人，與209位健康女性，進行問卷調查和病理組織檢查之比較。結論指出30歲前就開始使用止汗劑、且每日使用多次的女性，得到乳癌的風險會增加，其乳癌病灶內的鋁鹽含量明顯高於正常人。

不過，造成乳癌的風險因子還包括年紀、環境荷爾蒙曝露、基因突變等，另根據2002年至2013年一些小規模調查結果，並未發現使用外用物品與得到乳癌有顯著相關，所以止汗劑與乳癌的關聯仍是眾說紛紜。

雖然目前國內許多皮膚科醫師對於止汗劑是否致癌的說法仍持保留態度，但民眾若是憂心，建議別在皮膚有傷口或剛除毛後立刻使用止汗劑。最佳使用時機為晚上洗完澡後，身體清爽時使用即可，如此一來，直到隔日白天仍有效果，不必再反覆塗抹、增加用量。

除此之外，記得少吃燥熱食物，保持愉快心情。更重要的是，如果已經培養良好生活習慣，卻仍然飽受多汗體質困擾，應該儘速就醫，尋求根治之道。