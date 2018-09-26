台印產學座談會   盼延攬印度精英人才留台效力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為延攬新南向高階人才，國家發展委員會、印度台北協會及國立台北科技大學於9月26日共同舉辦「台印度產學人才交流座談會」，本次是印度台北協會與台灣政府首次合作辦理人才連接座談會， 約40餘名在台就讀的印度學生出席座談會。

行政院院長5月中旬提出《新經濟移民法》草案，引進外國專業白領人才，並持續研擬新經濟移民法草案，國發會藉今（26）日的座談會，除了向在台就讀的印度學生介紹臺灣的經濟發展歷程與政策，以及說明外國人才專法之內容外，更希望藉此接軌國際的投資與就業環境，以吸引更多外國人才來台。

印度台北協會史會長表示，台灣政府積極推動「新南向政策」，而印度更是政府在南亞的重點國家，台灣與印度雙方除於農業、關務、科技、及中小企業等領域有許多的合作交流外，在貿易、投資、學術及人員交流亦逐年提升中。

國發會主委陳美伶指出，台印持續加強雙邊關係，目前政府訂定「外國專業人才延攬及僱用法」，並持續研擬新經濟移民法草案，希望能打造一個更好、更友善、更接軌國際的投資與就業環境，以吸引更多外國人才來台。

國發會表示，爾後也將與印度台北協會繼續合作，在桃園、新竹、中部、南部及東部辦理產學人才交流座談會，歡迎全台印度學生熱情參與。