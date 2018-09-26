新北市教學力全國第一「校長帶頭組團、校校有社群」

新北市教育局於今(26)日在大觀國中辦理「新北市107年度校長及教師專業社群實踐經驗研討會」，由17組「教師貢獻平臺」及12組今(107)年首度成立「校長專業社群」分享經驗。教育局副局長蔣偉民親自出席，感謝新北市教師專業社群團隊的付出，並頒發15組「卓越社群」獎項。活動也特別規劃「彼得思PTS(分段主題社會化)教學法在教師社群中實踐」主題增能，有助教師於未來在校內推動社群經營及教學上的專業精進。

教育局副局長蔣偉民表示，教育局長期深耕教師社群專業化及優質化，自97年度起首創「三級教師專業學習社群」，除獲教育部肯定外，10年來藉由「教師貢獻平臺」主動分享成果，帶動他校專業自主成長及自組專業社群氛圍。更首創辦理「校長專業社群」，已成立17個校長自主專業社群，累計超過200位校長參與校務經營及課程發展社群，今(107)年親子天下縣市教育力評比「教學力」項目中更名列全國第一。

新北市教育局107學年度擴大補助各校成立教師社群，持續以「校校有社群、一師一社群」邁進，共補助491個教師社群，包含301個學習社群、175個專業社群、15個貢獻平臺。三峽國中「學習共同體的實務分享」貢獻平臺，由校內教師自主發起，以文本分析出發，辦理跨域增能、校內外共同備課及教學觀摩，提升教師專業，並為新課綱做準備。德音國小「愛與引導」貢獻平臺，認為學校輔導工作關鍵人物是導師，教導老師策略與方法，能厚實學校初級輔導工作，輔導專業人員與最前線的教師合作，以學習鼓勵為重要策略，帶動正向的校園氛圍與文化。

由義方國小校長召集組成的「瑞芳區校長自發互動共好專業社群」，研討內容包含閱讀教育推廣、十二年國教基本理念探討、學校工程及經費探討、營造空間美學與發展特色學校等層面。藉由實務經驗討論，邀請專家及教授解惑，彙整出對瑞芳區學校有助益的結論，適切的實施於社群成員各自學校的校務經營。

新北市學校推動各類教師專業發展社群已逾8成，每學年共辦理近6,000場次社群活動。此外，結合「區級教務人員專業社群」及「校長專業社群」，建立教師、教務人員、校長「三階社群制度」，全面提升教育專業成長力。106學年度起更推動「校長及教師專業發展輔導支持系統」，組成核心工作小組、地方輔導群以及建置人才資源庫，積極協助各校推動專業成長工作，未來將配合新課綱，持續打造以學生為中心的優質學習環境。