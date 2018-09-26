櫃買中心歡迎有意回臺掛牌11家越南臺商組團來訪特舉辦交流座談會，雙方互動熱絡

櫃買中心配合政府新南向政策，近年積極赴東南亞國家如越南、泰國及馬來西亞等地推動臺商回臺上櫃。今(2018)年6月櫃買中心陳永誠董事長率團赴越南推動後，成功使當地臺商瞭解臺灣資本市場的優勢，更促使有意回臺掛牌之11家越南臺商負責人或總經理共14人藉中秋節返臺機會，特地自行組團於今年9月25日與安侯建業聯合會計師事務所會計師共同拜訪櫃買中心，雙方對於進入我國資本市場議題進行深入會談。

本次交流，櫃買中心表示，早在2008年開放海外企業來臺掛牌前就曾派員到越南考察，近年來隨東協經濟體規模逐漸擴大，越南早已是國際上不容忽視的重要市場，越南臺商更是從早期扎根到多年戮力發展，如今在當地已形成重要產業聚落。然經營有成的臺商正面臨著營運規模擴大之資金需求及二代接班需才孔急等考驗，而櫃買中心向來是協助企業發展的最佳平臺，臺商可藉由進入資本市場籌措資金及增加知名度以吸引優秀人才。

越南臺商代表表示，隨外資對越南投資額逐年增加、臺灣政府推動新南向政策及中美貿易戰間接提升來自越南生產的需求，越南臺商正處於加速發展的時機。本次來訪櫃買中心主要是對櫃買市場具合理本益比、高週轉率、再籌資容易、審查流程快速透明等優勢感到興趣，且看到櫃買中心長期熱忱扶持中小企業成功發展的案例，所以對回臺上櫃有高度意願。本次來訪的11家越南臺商所屬產業相當多樣化，包含塑膠原料、家具、金屬零件、包裝材料、鞋材、農漁業網具、自行車坐墊等配件、工廠建廠及無塵室建造等，且其中多家企業已洽定輔導證券商及簽證會計師，正積極進行回臺上櫃之準備，期望短期內即有第一家越南企業申請上櫃。

櫃買中心今年已赴馬來西亞、越南、中國大陸及美國等地區進行業務推動，期可吸引各地優質企業來臺掛牌，壯大我資本市場的規模，甚至回臺灣投資，進而與臺灣產業有更深的連結。而本次越南臺商組團來訪櫃買中心，顯見多年來持續耕耘之互動交流已漸漸發揮效益。