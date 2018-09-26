長庚問診機器人上工　率先為乾癬病患服務

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為落實衛福部「醫病共享決策」，林口長庚紀念醫院與台灣諾華攜手合作，發表全台首創的智慧醫療整合跨平台醫病互動，讓病人在候診的時間，透過電子問卷，填寫病情概況、治療方式等，進入診間後即可與醫師切入核心討論，以強化醫病溝通和提高看診效率。而這一台「長庚醫院醫病共享決策平台」將率先由皮膚科疾病-乾癬啟用。

長庚與諾華合作簽約儀式於今（26）日舉行，也是機器人「小布」的開工日，未來它將在皮膚科診間直接為病患服務，除了提供乾癬疾病的衛教知識外，還可與病患互動，於看診前先完成基本資料的收集。

林口長庚紀念醫院皮膚科鐘文宏主任表示，乾癬屬長時間治療的慢性病，治療效果無法立即被看見，再加上治療方式多元且複雜，從口服用藥、外用藥膏、光照治療甚至生物製劑，醫病間需良好溝通，但常因看診時間有限，無法充分討論。

未來病患能在看診前先透由平台，完成「乾癬看診小幫手」及「乾癬自我評估」問卷，包含目前疾病概況、治療方式、菸酒習慣、乾癬性關節炎評估等，待病患進到診間時，醫師對於病患的疾病掌握度幾乎可達八成，如此便可直接進入核心討論。

此外，病患也可在看診後由醫師評估是否需填寫「乾癬醫病共享決策」問卷，包括病患評估、醫療方式在意項目及程度、疾病認知、治療方式選擇等，如此將有助下次看診前醫師更理解病患的治療需求與期待，幫助病患獲得最適切治療方式。