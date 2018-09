「富邦永續講座」臺大管理學院頒獎

為鼓勵支持學術研究發展,富邦金控2011年率企業之先捐助臺灣大學設置「富邦永續講座」,臺灣大學管理學院今(26)日舉辦「富邦永續講座」頒獎典禮,由臺大管理學院院長郭瑞祥及富邦金控投資長林福星共同頒獎,獲獎教授為臺大工管系莊璦嘉教授。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控深信「十年樹木,百年樹人」,教育是重要基礎工程,需要企業長期投入深耕支持。富邦金控捐助臺灣大學設置「富邦永續講座」,為國內企業捐贈臺大設置講座之首例,亦開創企業長期協助提升學術研究發展之風氣。透過「富邦永續講座」設置,期盼協助校方留才及吸引更多優秀國內外學者,提升學術研究與教學能量,長期而言更是協助培育未來優秀管理人才,這也是富邦善盡企業社會責任的具體實踐。

富邦金控在2011年捐贈永續基金3,000萬元予臺灣大學設置「富邦永續講座」,由臺大管理學院組成富邦永續講座審議委員會,禮聘國內外學術研究上具重大成就知名學者擔任富邦永續講座教授,以響應臺大延攬傑出教學研究師資政策,永續嘉惠學子。本次獲獎學者臺大工管系莊璦嘉教授,專長領域為組織行為與人力資源管理,研究主題包含領導、跨層次理論與方法、跨文化管理、員工環境適配與多樣化、服務氣候與服務績效、及創造力等,學術研究成果豐碩,並積極參與國內外之學術服務與社群,致力幫助台灣學術走向國際化。

人才是企業及社會發展最重要的資產,富邦金控長期投入各項資源致力推動國內外產學合作與教育發展,除了捐贈臺灣大學設置「富邦永續講座」,並贊助政治大學「金融科技國際產學聯盟」,透過政大「金融科技研究中心」舉辦金融科技相關研討會與國際接軌。同時也在昆山杜克大學設立「富邦獎學金」,提升人才培育與國際交流。今年4月宣布與紐約大學史登商學院(Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心(The Fubon Center for Technology, Business and Innovation),以促進科技商業創新發展,將在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐,並促進產學合作,為全球建立Fintech及創新人才庫。未來,富邦金控也將持續實踐企業社會責任,為深耕培育台灣未來優秀人才而努力。