「富邦永續講座」臺大管理學院頒獎

為鼓勵支持學術研究發展，富邦金控2011年率企業之先捐助臺灣大學設置「富邦永續講座」，臺灣大學管理學院今(26)日舉辦「富邦永續講座」頒獎典禮，由臺大管理學院院長郭瑞祥及富邦金控投資長林福星共同頒獎，獲獎教授為臺大工管系莊璦嘉教授。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控深信「十年樹木，百年樹人」，教育是重要基礎工程，需要企業長期投入深耕支持。富邦金控捐助臺灣大學設置「富邦永續講座」，為國內企業捐贈臺大設置講座之首例，亦開創企業長期協助提升學術研究發展之風氣。透過「富邦永續講座」設置，期盼協助校方留才及吸引更多優秀國內外學者，提升學術研究與教學能量，長期而言更是協助培育未來優秀管理人才，這也是富邦善盡企業社會責任的具體實踐。

富邦金控在2011年捐贈永續基金3,000萬元予臺灣大學設置「富邦永續講座」，由臺大管理學院組成富邦永續講座審議委員會，禮聘國內外學術研究上具重大成就知名學者擔任富邦永續講座教授，以響應臺大延攬傑出教學研究師資政策，永續嘉惠學子。本次獲獎學者臺大工管系莊璦嘉教授，專長領域為組織行為與人力資源管理，研究主題包含領導、跨層次理論與方法、跨文化管理、員工環境適配與多樣化、服務氣候與服務績效、及創造力等，學術研究成果豐碩，並積極參與國內外之學術服務與社群，致力幫助台灣學術走向國際化。

人才是企業及社會發展最重要的資產，富邦金控長期投入各項資源致力推動國內外產學合作與教育發展，除了捐贈臺灣大學設置「富邦永續講座」，並贊助政治大學「金融科技國際產學聯盟」，透過政大「金融科技研究中心」舉辦金融科技相關研討會與國際接軌。同時也在昆山杜克大學設立「富邦獎學金」，提升人才培育與國際交流。今年4月宣布與紐約大學史登商學院（Stern School of Business）合作成立富邦科技商業創新中心（The Fubon Center for Technology, Business and Innovation），以促進科技商業創新發展，將在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐，並促進產學合作，為全球建立Fintech及創新人才庫。未來，富邦金控也將持續實踐企業社會責任，為深耕培育台灣未來優秀人才而努力。