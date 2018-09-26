主張「小力量創造大改變」，以音樂傳遞正向的力量，富邦金控21日晚間舉辦「富邦小力生活A Little Music音樂會」，在大安森林公園露天音樂台吸引現場4千多人參與，以及「富邦FUBON」LINE官方帳號直播吸引6萬5千多人同時上線，共同聆聽台北愛樂管弦樂團的優美樂音、張仰華X黑旋風的天籟美聲，更隨著韋禮安、萬芳的經典歌曲大聲K歌，共度中秋前夕浪漫夜晚！

▲「富邦小力生活A Little Music音樂會」韋禮安搭配LIVE Band演出。(照片由富邦提供)

「富邦小力生活A Little Music音樂會」活動當晚首先由指揮家林天吉帶領的台北愛樂管弦樂團，攜手男高音王典、女高音蔣啟真，帶來《威爾第：飲酒歌》等多首優美的古典音樂與聲樂表演，還有應景的《月亮代表我的心》小提琴協奏曲，帶領民眾進入浪漫古典的氛圍。隨後是台灣大哥大myfone行動創作獎歌手張仰華與「黑旋風」，帶來一首首網路上人氣破表的原民風格歌曲《慕靈》、《艾伊達尼》等，療癒美聲令現場民眾沉醉不已。

▲萬芳帶來經典歌曲讓滿場民眾大聲K歌。(照片由富邦提供)

音樂會後半段則由萬芳、韋禮安擔綱壓軸演出，以多首經典國民K歌為音樂會掀起一波波高潮。年底即將在高雄巨蛋開唱的萬芳，帶來《新不了情》、《愛情限時批》等長年不敗的經典歌曲，嗨翻全場。金曲才子韋禮安則搭配LIVE Band演出，演唱《女孩》、《因為愛》、《慢慢等》、《還是會》等韋氏情歌，現場歌迷紛紛大聲合唱，將氣氛推升到最高點！

▲指揮家林天吉帶領的台北愛樂管弦樂團，攜手男高音王典、 女高音蔣啟真，帶來多首古典音樂與聲樂表演。(照片由富邦提供)

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控近兩年分別推出「為你加油」、「正向轉動世界」兩首輕快活潑的音樂MV，希望透過音樂的感染力，傳遞正向的力量。這次富邦金控更進一步推出「富邦小力生活A Little Music音樂會」，首度以免費露天音樂會的形式，結合古典音樂、原民歌曲、流行音樂等多元音樂風格，讓民眾親身擁抱音樂的正向力量。同時，更希望鼓勵大家，每個人的小力量都可能創造大改變！

「富邦小力生活A Little Music音樂會」提出小力生活的新主張，在忙碌煩擾的日常生活中，相信小力量就能創造大改變，小力生活也是持續為美好出力！當天熱情的觀眾不但將露天音樂台座位區擠得座無虛席，更多人在草坪上席地而坐或隨音樂起舞，盡情享受這場療癒放鬆的森林音樂會。音樂會同步也透過「富邦Fubon」Line官方帳號、Win TV綜合台直播，為更多民眾注入正能量。展望未來，富邦也將持續以多元形式傳遞音樂的正向力量，陪伴大家一起以音樂正向轉動世界！

▲大安森林公園露天音樂台吸引現場4千多人參與。(照片由富邦提供)