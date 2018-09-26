亞銀更新「亞洲發展展望」 台灣今年調升、亞洲明年預測不變

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）亞洲開發銀行(ADB)於今(26)日發表《2018年亞洲發展展望》的更新中，亞行依然預測亞洲發展中國家2018年的國內生產總值（GDP）增長率將達到6.0%。2019年的增長預測則下調0.1個百分點，降至5.8%。

亞行首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）則表示，中國和印度國內需求強勁，為本地區應對外部挑戰、實現經濟增長提供幫助。本地區經濟持續增長面臨的最大風險是貿易緊張局勢不斷升級導致國際生產聯繫中斷；但亞洲經濟增長的復原力應能夠應對迄今為止實施的貿易措施所造成的直接影響。

亞銀在最新報告表示，強勁的國內需求正在推動本地區最大經濟體的發展，而石油和天然氣價格上漲則促進哈薩克等能源出口國經濟增長。然而，新出現的不利影響為本地區的未來增長軌跡注入了不確定性。除貿易緊張局勢升級外，全球流動性緊縮可能會對未來一年經濟增長前景產生進一步的影響。

亞銀還說，工業經濟體增長率將於2018年和2019年分別達到2.3%和2.0%，與2018年4月的預測保持一致。消費支出和就業機會增加推動美國經濟走強。但在今年早些時候，歐元區和日本復蘇表現疲軟，因此，2018年相應增長預測略有下調。預計美國將進一步實現貨幣政策正常化，防止通貨膨脹。

亞銀最後說，東南亞10個國家中有6個國家的經濟增長正在放緩，預計2018年增長5.1%，與此前相比下降0.1個百分點。印尼、菲律賓、泰國和越南進口激增，為政府基礎設施投資提供支持，使得淨出口增長放緩。雖然下行風險愈演愈烈，但2019年經濟增長率將與2018年4月預測結果相同，達到5.2%。

另外，中亞地區石油和天然氣價格上漲、出口和投資增加，拉動經濟增長率略有上行，預計今年達到4.1%。相反，由於巴布亞紐幾內亞爆發地震，且東帝汶的政府支出資金短缺，太平洋地區經濟增長率預計只能達到1.1%，僅為先前預測值的一半。

亞銀在最新報告中調升了台灣於2018年的成長展望，我國的成長率從原本2.9%調升至3%，明(2019)年成長率預測將維持在2.8%。

▲照片擷取自Asian Development Outlook 2018 Update