世界經濟自由排名出爐　台灣名列12　上升3個名次

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）加拿大智庫佛瑞塞研究所發布最新《世界經濟自由度2018年度報告》，在全球排名中，台灣名列第12名，在亞洲國家，僅次於香港與新加坡。

加拿大智庫佛瑞塞研究所(Fraser Institute)發布最新《世界經濟自由度2018年度報告》(Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report)，該報告根據5大項目進行評分，分別是政府規模、法律制度和財產權、貨幣健全度、國際貿易自由、政府監管。

加拿大智庫佛瑞塞研究所表示，香港雖然仍是全球經濟最自由的地方，但在排名第108名的中國政府干預下，香港的自由經濟體地位恐受到影響，尤其是法治方面是確保經濟自由平等的重要基石。

加拿大智庫佛瑞塞研究所發布的《世界經濟自由度2018年度報告》是針對全球162個國家進行評比。台灣從2017年的第15名上升到今年的第12名，此外，在其他評比也有不錯的表現，例如「政府規模」排第47名、「法律制度和財權保護」排第27名、「貨幣健全度」排第8名、「國際貿易自由」排第51名、「政府監管」排第27名。

在滿分10分的評比中的前10名，香港以8.97分榮登寶座、新加坡8.84分緊追在後，緊接著依序為：紐西蘭8.49分、瑞士8.39分、愛爾蘭8.07分、美國8.06分、喬治亞8.02分、模里西斯8.01分、英國8.00分、澳洲與加拿大以7.98分併列第10名。第12名的台灣則是以7.89分，遠遠排在第108名的中國之前。