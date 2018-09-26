調查：國高中生近9成睡眠不足 近視風險增9倍多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）睡眠不足竟是學童近視的主因之一？！國健署調查顯示，學童睡眠時間不足9小時者，近視風險增加9.04倍；然而，隨著年齡增長，尤其到了課業壓力較大的國高中生睡眠時間8小時以下者竟高達近9成，提醒家長應注意孩子是否有充足的睡眠，才能維護好視力。

對學童來說，過度用眼、睡眠不足等皆是導致近視的重要因素，充足睡眠對成長階段兒童可促進神經系統和腦部發育、安定情緒及放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織修復等，故充足的睡眠是兒童近視防治的重要方法之一。

依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間：學齡前兒童(3-5歲)為10-13小時、國小學童(6-13歲)為9-11小時、青少年(14-17歲)則為8-10小時。然而，我國幼兒園幼童及國小學童睡眠時間8小時以下者佔15%，而國中生及高中生睡眠時間8小時以下者則高達89.5%，其中有22.7%甚至只有6小時以下。

依據國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」顯示，睡眠時間不足9小時比睡眠時間達9小時者，近視風險增加9.04倍；睡眠時間不足9小時有近視的學童佔76.5%，睡眠時間達9小時則只有23.5%的近視率，由此可知，成長階段的孩子，缺乏充足的睡眠與近視率的提升有很大的關係。

國健署署長王英偉表示，家長需要在幼兒園及國小階段就為孩子建立近視防治的生活型態，建議幼兒園孩子晚上九點前、學齡孩子十點前就寢，有充足的睡眠、均衡的營養外，也要注意用眼環境與適度限制孩子近距離用眼時間。

為了讓防治近視從小做起，國健署持續宣導「護眼123」，希望家長共同努力幫助孩子遠離惡視力的威脅：

1.每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款。

2.未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

3.每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起充分休息。