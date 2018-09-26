提升就業競爭力  移民署與新住民「麥」步齊走

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為幫助新住民及其子女發揮多元文化優勢，並增進就業競爭力，移民署與台灣麥當勞合作辦理「麥當勞職場體驗 – 新住民召集令」，台北場次於日前圓滿結束，9月19日在高雄市舉辦第二場，許多新住民帶著家人一起參加活動，並於現場提交求職申請書，縮短求職時間。

本次活動內容包括認識工作環境、瞭解福利、DIY汽球、手作蛋捲冰淇淋、咖啡雕花教學等職場體驗，另有學員扮演員工模擬顧客服務，真實感受顧客想法及需求，藉此可充分瞭解工作內容及作業環境，現場並開放提交求職申請書，縮短求職時間。

來自四川的學員阿芳表示，自己獨力撫養2名幼子，生活雖然辛苦，但沒時間停下腳步，這次的職場體驗像及時雨，工時量身又彈性，讓她有餘暇照顧兩個小孩，同時顧及家庭生活，感謝移民署及台灣麥當勞的幫忙。

台灣麥當勞南區人力資源部經理黃茂丁表示，麥當勞針對來自各國的新住民提供多語系的招募溝通工具，並備有越南語版本的個人訓練教材，協助新住民跨越語言障礙，順利就職。

移民署高雄市第一服務站主任楊三寶表示，本次「麥當勞職場體驗─新住民召集令」的高雄場將辦理2場次，下一場將於10月24日在麥當勞高雄博愛二餐廳（高雄市左營區博愛三路225號）舉辦，歡迎新住民、新住民眷屬及年滿16歲的新二代踴躍向移民署南區事務大隊高雄市第一服務站報名參加，服務電話07-2810030移民輔導曾先生或黃小姐。