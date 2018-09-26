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NASA 黑客松10月全球登場　臺北場正式開放報名

美國太空總署旗下的育成計畫「NASA 黑客松」將於10月19日至21日舉行，美國在臺協會25日宣布臺北場開放報名

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/09/26 14:49
「2018 NASA 黑客松」臺北場於25日正式開放報名（照片來源：美國在臺協會提供）

「2018 NASA 黑客松」臺北場於25日正式開放報名（照片來源：美國在臺協會提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）美國太空總署（NASA）旗下的育成計畫「NASA 黑客松」將於10月19日至21日舉行，美國在臺協會昨（25）日舉行記者會，宣布臺北場正式開放報名。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）數位經濟官員安瑞恩（Ryan Engen）表示，「黑客松對美臺關係也是一場勝利，因為我們將數位產業聚集在一起，來整合數位供應鏈。對世界來說也是一場勝利，因為我們共同來解決全球問題。」

美國在臺協會表示，NASA 黑客松是一場國際性黑客松競賽，全程48小時，在全世界同步舉行。去（2017）年 NASA 黑客松是活動開辦歷年來規模之最，在世界六大洲共187個城市同步舉行，吸引了2萬5千140人參加。臺灣團隊Space Bar更是獲得全球「最佳概念獎」冠軍頭銜。

美國在臺協會提及，不論是學生、科學家、程式設計師、創客、技術人員，或只是充滿熱情、願意協力解決太空挑戰及地球環境問題的民眾，都歡迎參加NASA 黑客松這項創新有趣的科學挑戰。

NASA 黑客松臺北場是由美國在臺協會與國家太空中心、中華電信、臺北市政府資訊局、臺灣師範大學，以及美國創新中心（American Innovation Center）合作舉辦。臺北場報名詳細資訊請至報名網頁
AIT
NASA 黑客松
臺美關係
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