奇美發行50億綠色債券　4項工程每年減碳18萬公噸

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）綠色債券再添一筆！全球ABS樹脂龍頭廠商奇美實業，所發行的新台幣50億元綠色債券今(26)日正式上櫃掛牌，發行金額為民營企業最大規模，櫃買中心特別舉辦掛牌典禮慶祝。

奇美實業綠色債券所募得資金，將運用於4項綠色投資，包括：太陽能電廠、汽電共生廠、EDR(倒極式電透析薄膜)放流水回收工程及資源再生爐，預計於2020年全數完工。

完成後除了每年減碳18萬公噸，奇美用電自給自足率更將達九成以上，以較為潔淨之能源及再生能源，替代傳統能源的使用，降低對自然環境的負擔。

奇美4項綠色工程效益說明如下: (資料來源: 奇美實業)

奇美實業總經理趙令瑜表示，基於「環境永續」及「企業永續」的理念，奇美一向樂於並勇於採用任何對友善地球環境有貢獻的綠色新技術，而這4項綠色工程皆以「循環經濟」為概念。

在資金來源方面，政府所推動的綠色金融與綠色債券，提供企業從資本市場上很好的一個募資管道，除了可獲得長期穩定的資金，更能藉此機會將企業的綠色願景向社會大眾傳達，發揮更大的影響力。

奇美專注於製程源頭改善，提升產品轉化率與能資源利用效率，近年來在「節能」、「減廢」、「循環再利用」的成效卓著。包括

(一) 2010年開始推動以天然氣取代重油做為鍋爐燃料，大大提升減碳效益；

(二) 2013年發表全球第一份ABS產品碳足跡；

(三) 2015年導入ISO 50001能源管理系統，同年獲環保署頒發企業環保獎銀獎。

奇美實業綠色債券發行經專業機構認證，符合政府綠色債券作業要點，並採用目前最佳減碳效益方案且具備實際減碳成效。

展望未來，奇美更將持續關注並樂意嘗試任何最新環保綠色技術，展現企業使命感，善盡企業公民責任。