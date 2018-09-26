台灣創新技術博覽會　從校園、中科院走向國際（下）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣師範大學光電所的謝振傑教授有感於「現今電子產品往往因加值許多酷炫高科技功能使得售價逐漸不親民，但是對於絕大部份使用者來說，往往需要的只是基本功能」，於是在因緣際會下率領團隊「利用尖端的人工智慧技術，卻讓高階、通用的檢測儀器簡化以滿足個別產業的專屬需求，並提高檢測量，為產業大大提升競爭力，也同時造福消費者的健康。」

謝教授說，展前記者會上所展示的口紅機型的設計，就是為民眾解決購買到「貼牌」奶粉問題而研發，而他們團隊則是負責推廣擴充食品中有害或特殊目標成份的APP開發。

由於這項技術已可結合食品履歷，他說，當日展示的儀器一開始即是對奶粉罐外的條碼掃描，然後判斷罐內的奶粉是否與罐子相同。所以食品履歷以任意條碼呈現，驗證產地都是可行的。

至於這項技術是否已獲得專利，他回應，植物病毒檢測已獲台灣專利，美國專利也已在通過版本確認中。食品項目繁多，相關智財權佈局都在陸續審查中。

回想起研發過程所遇到的瓶頸，謝教授表示，對有一定研究能力的專家而言，研發遇到的問題往往不是其專長的技術面，而是要搶快且有經費支持。然而創新的方法或學理，尤其是跨領域的研究，在學界不易被僅受單一領域訓練的審查同儕認同，而投資金主也是心態保守，待開發完成後才會進場。

他很謙虛的說，他在執行幾期的教育部生技產業創新創業計畫下所培育的學生新創團隊，都毅然而然走向創業的路途，除了本質技術面不斷自我挑戰與精進外，更在三方情感支持、合作廠商的援助，幾次競賽挫敗後站起來，並靠微薄的獎金等，才一步一腳印的走向國際舞台。

歷經創新研發經驗的刻苦與挫敗，他仍然期許，在沒有研發經費的支持下，台灣仍有許多友善的資源，讓熱誠的心不熄滅，期許這個技術未來可以成為台灣的驕傲。

這次的創新科技還有一個值得大家關注的是，由國家中山科學研究院電子系統研究所開發的「RFID防偽標籤系統」係於容器封口處裝置無線射頻辨識標籤。

▲「RDID防偽標籤系統」之應用情境圖。(照片由國家中山科學研究院提供)

國家中山科學研究院表示，這套系統是利用一固定式或手持式無線射頻辨識讀取器，讀取該事先寫入之防偽識別編碼與產品履歷資料，可提供酒品「身分證」識別，一旦酒品被開封，就能立刻被發現，藉以達到辨識及防偽之功效。

中科院說明，RFID防偽系統係藉由無線射頻防偽標籤易讀取不易仿造等特性，設置於貴重物品封口開啟處，如酒品、藥品等，無線射頻防偽標籤所攜資訊不易仿冒且無導向仿冒後台網頁之風險，可進一步保障商家信譽及消費者的權益。

中科院已將「RFID防偽標籤系統」此項發明技術，結合文創導入國內大型酒廠相關酒品使用，後續並可推廣應用於國軍槍械管理，為軍民通用技術擴展之極佳案例。

中科院還說，這項技術在今（2018）年4月更代表台灣參加全球規模最大發明展之一的「2018年俄羅斯阿基米德國際發明展」，在來自27個國家、700項參賽作品中，榮獲金牌獎及最佳貢獻獎兩項殊榮。

另外則是「好匙-巴金森症飲食輔具」，此商品是針對顫抖症的患者常因手部與腕部的不自主抖動造成生活上的不便，進行開發。除了協助顫抖症患者能自主進食，更希望從顫抖症患者手部所量測到震顫資訊，未來可用來幫助病症診斷的參考。

「台灣創新技術博覽會」同時串連全球創業大GEC+Taipei將在9月27-29日在台北世貿一館盛大展出。今年以「Innovation Shaping Our Future」為標語，結合三大主題館，分別是「未來科技館」、「永續發展館」與「創新發明館」，並有來自歐、美、日及東南亞等知名國際機構與企業來台參展，包括Amazon、微軟與日產等，預計有496家廠商、攤位數830個，逾7萬人共襄盛舉。

▲「好匙-巴金森症飲食輔具」。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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