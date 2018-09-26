台灣創新技術博覽會　從校園、中科院走向國際（上）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣創新技術博覽會將在9月27日開幕，日前在展前記者會，有10餘家廠商出席並展示各項創新研發產品。

其中頗值得關注的是，我國新研發科技「快速、無需前置的食品安全光學檢測系統」及「RFID防偽標籤系統」以及「好匙-巴金森症飲食輔具」。

「快速、無需前置的食品安全光學檢測系統」是由國立台灣師範大學光電所創新研發設計，展示品是利用一個如口紅般的手持光譜儀，在2秒內與手機APP連線，當天的展示是以牛奶或羊奶為樣本，透過該儀器檢測商品中是否有不法的三聚氰胺添加物。

▲「快速、無需前置的食品安全光學檢測系統」。(照片由師範大學提供)

台灣師範大學光電所的謝振傑教授，接受台灣英文新聞的訪問時表示，傳統農產品、食品的品質管理檢測，只能仰賴高階認證檢測儀器，但價錢昂貴，需要數天的繁瑣冗長前置處理步驟，以致不易推廣，而衍生出許多問題。

謝教授還說，該技術透過產品中欲篩檢成份的特徵光學特性，並建立該產品的大數據資料庫，以人工智慧演算法，即可立刻篩出含量。

然而，在呈現這項新創技術予民眾之前，謝教授的手持光譜儀是先在蘭花上進行測試。他分享時表示，當時會以蘭花病毒開始作測試，是因為以前他們的實驗室有個磁性奈米檢測技術，但因檢測的試劑成本不甚便宜不易被農業接受、且保有傳統高階生化檢測技術的複雜，需有訓練過的操作員，耗費至少一小時的時間。

他補充，光學檢測幾乎無耗材成本且快速，適用於較薄的口腔、皮膚上，因此他覺的像這麼薄的葉子必定適用，加上當時有大學生找他做專題，於是將這個瘋狂的想法丟給學生去測試可行性。

他還說，當蘭花病毒檢測成熟後，恰巧食安的問題頻繁爆發，他們與平時有合作的廠商、法人等，便開始在多個食品項目上去嘗試。他們並在中國的「貼牌」問題奶粉，亦就是奶粉罐為高價奶粉、罐內則是裝低價奶粉，進行檢測試驗。

謝教授表示，由於他們對於目標物質的光學特徵特性與人工智慧有一定的能力，因此與合作廠商討論，將該儀器的功能衍生至食品品管議題，並由他們自行負責主導開發，以符合各種食品廠的線上管理或工具機的需求。

對於儀器的光學波段，謝教授說明，該儀器僅是針對電磁波段中一部份感測，並沒有針對哪一種食品，而哪些食物或成份的特徵波段適用於該儀器波段，猶如在解生物的基因碼，必須深入探究才能發現。

他以三聚氰胺為例，當目標成份的特徵波段確立後，還必須針對某個食品或混合物，例如奶粉、美耐皿溶出的熱水等，含不同目標成份濃度的光學資料去建立大數據資料庫，然後依大數據的人工智慧進行演算來取代、繁瑣冗長的目標成份的萃取過程。

他解釋，建立這些光學檢測資料庫是供人工智慧演算的機器學習用，因此資料是要越多越精準，但也需要不少資源，因此它不是引用任何政府單位的任何數據資料庫建立的。但是有少數的目標成份與所在食品在光學特性上是具有足夠的差異而且不需要太多大數據資料庫，如水果/溶液中的甜度，也就是手持式甜度計。

謝教授進一步表示，目前跟一些法人合作執行一些科技部或經濟部的計畫，示範場域在蘭花養殖場跟食品龍頭廠，因為不同產業的需求不同，所以不會是展示所看到的接觸式的食品檢測，而是非接觸式的投影筆、槍、手電筒形式。

接下來請看：台灣創新技術博覽會 從校園、中科院走向國際（下）

▲經濟部次長王美花和與會貴賓為「2018台灣創新技術博覽會」展前記者會揭幕。(照片由台灣英文新聞拍攝)