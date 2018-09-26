聯大總辯論　巴拉圭馬紹爾總統發言挺臺

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）儘管我國今年未請友邦在聯合國大會提臺灣入聯案，南美洲巴拉圭及太平洋島國馬紹爾群島的總統仍接連在25日聯大總辯論中，發表友臺言論，支持臺灣有意義地參與聯合國體系，包括相關計畫及機構等。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）表示，巴拉圭支持臺灣被納入聯合國體系，相信臺灣能夠做出重大貢獻，此乃基於聯合國普遍性原則。

► 巴拉圭總統阿布鐸在第73屆聯合國大會發言（照片來源：美聯社提供）

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）則更加具體地指出，「臺灣人民值得被公平對待，聯合國應該解決臺灣2千300萬人民被排除在聯合國體系以外之嚴肅問題。我們不認為聯合國大會第2758號決議已處理此一問題。」

海妮提及，臺灣正在落實聯合國永續發展目標（SDGs），並發表國家自願檢視報告（VNR），臺灣有能力對聯合國有關全球進步的廣泛計畫作出貢獻。在全球疾病議題上，海妮也表示，「臺灣已使其政策架構與全球努力相符，臺灣也是我國在因應非傳染性疾病上之首要夥伴。」

第73屆聯合國大會於9月18日在美國紐約聯合國總部開議，9月25日至10月1日進行聯大總辯論，今年的主題是「使聯合國與全人類相關：促進和平公平及永續社會的全球領導及共同責任。」

同樣也在總辯論首日發言的中美洲友邦瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales），則未提及臺灣。