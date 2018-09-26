國慶雙十有禮！ 台南大員皇冠假日酒店續住1晚只要加價1,010元

雙十國慶出遊同歡慶，台南大員皇冠假日酒店推出「雙十有禮」住宿優惠，凡2018年10月1日起至11月30日止，以最優房價入住者，享續住1晚只要加價NT$1,010，秋遊台南超值優惠價，讓您放膽地玩3天2夜！

迎接光輝十月國慶日，由於今年沒有連續假期，為了要提高民眾好好安排累積的休假日，利用十月出門旅遊，自2018年10月1日起至11月30日止，台南大員皇冠假日酒店推出「雙十有禮」入住景觀客房NT$4,800起，續住1晚每房只要加價NT$1,010，就能讓小旅行，立刻升級為3天2夜的假期。尤其秋高氣爽的台南正是出遊的好時節，沒有酷夏之熱，多的點秋冬出遊的舒爽，騎著酒店準備的自行車，延著湖濱水鳥公園旁的步道，微風吹拂，大口吸芬多精，近賞夕陽餘暉，海天一色美景讓人輕鬆愜意、怡然自得；亦或前往安平古堡、樹屋、老街，來一趟文藝氣質的古蹟之旅，領略日治懷舊、中西式建築交融，漫遊台南的懷舊時光！

十月、十一月就是要放膽玩3天2夜，台南大員皇冠假日酒店提供的健身中心有兒童俱樂部、健身房、室內游泳池與三溫暖等設施，就算待在酒店裡，也能在悠閒的時光中，盡情玩耍一整天。本專案含翌日自助式早餐，但續住翌日則不含早餐；不適用於週五入住，每日限量5間，須另加10%服務費。優悅會會員仍享有積分，須事先訂房，酒店依實際房況提供服務，亦不得與其他優惠並用，且不適用於8間或以上之團體。即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。