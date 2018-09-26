〈時評〉領中國居住證 早應除籍

中國推出居住證制度，並視為惠台措施之一，而領有中國居住證的台灣人民，其權利是否應該受到限縮，藍綠爭論不休。其實這項爭議在兩岸人民關係條例立法時，就討論過類似問題，最後結論是註銷台灣戶籍，限縮參政權等。



目前對於領取中國居住證，包括部分民進黨人士和時代力量都認為應該要除籍，並且限制相關權利；不過，這部分連民進黨內部都有雜音，認為此舉只會將台商推向中國大陸的懷抱。



不僅如此，對於哪些人領有中國居住證的查核，實務上可能有困難，除非中國主動提供資料，否則只能採取登記制，至於會有多少人願意登記，以及能否能達到遏止效果，恐怕都是未知數。因此，這些綠營人士雖主張要限縮權利，但縮小範圍，而是鎖定在限制健保權等。



至於藍營人士多數持反對立場，不願對這些人做出權利限制，以免影響台胞在中國的發展。



事實上，這可說是一個老議題，在兩岸人民關係條例中，立法背景就有類似規定。因為中國的居留證，是仿效美國綠卡的制度，依照中國在2016年實施的暫行條例規定，中國公民要離開常住的戶籍地，到其他地方生活超過一定時間，只要符合有穩定就業、住所等規定，可依法申請居住證，也就是戶籍的概念。



這一次，中國將居住證列為惠台的一項重大措施，強調台灣人只要領有居留證，可以享有一樣的權利。



不過，依據兩岸人民關係條例規定，台灣人民不可擁中國護照，或是在中國擁有戶籍，否則就會喪失台灣國籍，也不能享有選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並註銷台灣戶籍。



兩岸人民關係條例這項規定的立法宗旨，其一是要避免在中國設有戶籍者，如同領到中國居住證的人，萬一中國利用這張證件作為控制台胞的工具，包括影響投票意向等，後果將不堪設想，甚至危害到台灣安全。



識此，對於領有中國居住證的人，勢必要限制其權利，至於如何查核，那是另一個層次的問題，總不能因為難以查核，就對中國大開門戶，那只會將台灣推向更危險的邊緣。