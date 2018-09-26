〈時評〉柯文哲的顏色

柯文哲是什麼色的？白色？綠色？藍色？紅色？

比較中肯的答案應該是：柯文哲就像變色龍，不同時間、不同場合，有不同的顏色變化，硬說他是白色、綠色、藍色、紅色，都不對！

從三年多台北市長任內罄竹難書的政治無厘頭言論回頭追溯推論，2013年白衫軍運動之前的柯文哲醫師，穿著白袍、整天忙著葉克膜與病患的醫療，在對抗拆解中國國民黨的輿論圈，誰對他留有深刻印象？在台北街頭的抗議遊行場合，誰認得柯文哲這號人物？54歲以前的柯醫師，應該是沒有特定顏色可言的！

投入2014選戰後，趁著白色力量正風起雲湧的浪頭，要人沒人、要錢沒錢的政治素人柯文哲，高舉白色力量的大旗以壯聲色是很順理成章的事；又因為對手是藍營的連勝文，聰明如柯文哲，算盤一撥，自封墨綠以收納綠營選票，更是勝選考量下的不得不爾！2014年選戰期間，柯文哲表面呈現的顏色當然是白色加綠色。

輕易吃到政治甜頭的柯P，坐上台北市長寶座後，真正的考驗與惡夢也開始接踵而至；碰到諸如追究五大弊案那般需要流汗水而非噴噴口水就可以解決的市政爛攤子，柯市長的束手無策就窘態畢露了。尤其柯市長被揭發跟趙藤雄、蔡明忠、童子賢等大財團負責人有私下密會之舉後，柯P的P已然代表「騙」了──由政治白紙一張時喊要「推倒高牆」、「公開透明」的白色柯P，一轉眼，已變成大吃綠營豆腐，跟深藍的新黨勾搭得不亦樂乎，跟紅色中國兩岸一家親、床頭吵床尾和的柯市長，已無異紅加藍加綠（理論上真變成白色）的政治變色龍，只能說：政治染缸的威力着實驚人！

最近，因為美國人權記者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）揭發中國器官買賣黑幕的《屠殺》（The Slaughter）一書中文版問世，書中指名道姓、相關年代曾密集進出中國十幾次的柯醫師，當時在台灣與中國究竟分別扮演何種角色，頗引發議論質疑。

想當年，稍微關心時事的，對媒體報導的東南亞窮困民眾靠賣腎臟以脫貧，無辜民眾被綁架迷昏、醒來後腰際出現開刀傷口，以及中國強摘法輪功學員內臟搞活體器官移植的駭人新聞都不會陌生。站在醫療前線的柯文哲醫師，看過或聽過相關的新聞報導嗎？對中國官僚介入甚深，黑幕重重、慘無人道的器官移植上、中、下游的生態瞭解多少？有沒有涉入？涉入多深？

《屠殺》字裡行間描繪的柯醫師，白袍背後有沒有「黑色」的角落？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）