A咖女星爆料：林青霞已離婚 拿80億贍養費

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）現年63歲的凍齡女星林青霞離婚傳言又起，繼2016年否認離婚傳言後，今(26)日又有媒體驚爆她已和香港富商邢李㷧離婚，還拿了港幣20億元（約新台幣80億元）贍養費。

《鏡週刊》報導，據傳不久前影劇圈一場極私密的聚會中，大家聊到了林青霞，席中有名A咖女星突然爆料說：「她離婚了啦！拿了港幣20億元（約新台幣80億元）贍養費…」

圖片來源 :微博

2006年林青霞就曾傳出婚變，當時是由一名女作家的微博爆出，消息來源是林家在美國的鄰居，說是因林青霞沒生兒子，但億萬富豪邢李㷧想要男丁傳宗接代，跟上海的小三生了兒子，導致夫妻關係生變。

而在2015年林青霞復出參與真人秀節目《偶像來了》，就有一說法流傳，稱邁入六十歲的她不甘婚姻、家庭生活空虛，決定再度拋頭露面。

根據林青霞個人微博資訊，她與香港富商邢李源㷧1994年6月29日在美國舊金山舉行婚禮。 1996年1月2日，青霞誕下長女邢愛林，2001年6月9日誕下次女邢言愛。

2014年11月3日她在香港半島酒店舉行六十歲生日晚宴，梁朝偉及劉嘉玲、鐘楚紅、何超瓊、鄺美雲等圈中名人朋友均應邀出席。

《鏡週刊》報導稱今(2018)年4月林青霞獲頒義大利遠東電影節的終身成就金桑獎，之後被拍到跟洋男「約會」。

女星林青霞（中）今(2018)年4月21日獲頒義大利遠東電影節「終身成就金桑獎」，女兒邢愛林（右2）也驚喜現身，上台獻花祝賀。中央社