台團《The Fur.》歐洲巡演落幕　返鄉亞巡自高雄出發（下）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)從哪裡出發,最終要回歸那裡!台灣樂團《The Fur.》集結來自南部的4位團員,才華及潛力備受矚目,已繞過半個地球前往歐洲完成巡演,全英文創作也讓國際見證台灣不容小覷的實力,獲得佳績的他們將於9月30日帶著新專輯《Town》,在家鄉高雄重新出發展開亞洲巡演,《台灣英文新聞》針對樂團哲學、專輯設計深入專訪團員,而更多關於《The Fur.》請參考先前的報導。

聽一場《The Fur.》 像吃一碗滷肉飯 也像看一部愛情喜劇



團員前台左起依序為溫溫、中凌、、唯任,後排為柚子(照片來源:The Fur.)

請團員用一個詞形容 《The Fur.》?答案的同質性出乎意料的低,代表樂團不可多得的多元性。

溫溫:「滷肉飯」,平常就吃得到而且覺得很好吃,樂團也是如此,很平易近人又很好聽。

柚子:「小貓咪」,就像是其他可愛的東西,希望這個樂團帶給人可愛、療癒的感覺。

唯認:有甜蜜也有無釐頭的「愛情喜劇片」。

幽默的溫溫則在一旁補充:還有酸甜苦辣。

中凌則以「單車冒險」中性的道出樂團哲學:《The Fur.》不是一個很有速度感的樂團,如同騎著單車緩緩地感受城鎮風情。

怪獸好友Terry誕生!長大就是想方設法將想像出來的朋友變成真的



怪獸Terry(圖片翻攝自youtube)

雖然團員各自對於樂團的感覺不同,但不可否認的是,他們天馬行空的創意讓人會心莞爾,於首波主打歌曲《Short Stay》中出現的粉紅毛怪 Terry,為陪伴樂團度過人生階段的重要精神角色。

樂團的非人類好友 Terry是一起成長的夥伴,一開始為柚子隨手以色鉛筆畫下的初稿,並注入生命力與想像力,變成180公分大小的怪獸來到地球。

MV故事設定為呆萌無害的Terry,每年都會回到地球與團員相聚,而今年Terry卻沒有如期的出現,因此收錄於專輯裡的歌曲《Short Stay》也特以此為題,敘述團員攜手尋找粉毛怪Terry的過程。

怪獸Terry的外表如同團名 《The Fur.》一樣,毛茸茸的粉紅色毛怪陪伴團員度過人生中的起伏,更代表熱愛音樂的他們對於創作堅持的理想,更如同他們致力創作的柔軟曲風,陪伴歌迷並療癒人心,這過程中團員們也或多或少的被安慰了,也不難看出他們溫柔、堅強及幽默逗趣的一面。



(影片來源:youtube)

首張專輯《Town》重現80年代夢幻流⾏輕快的曲風,結合 Dream Pop及 Indie Pop,訴說著追求理想的過程中所經歷的不安情感,用喃喃自語的方式浪漫的娓娓道來。

個性迴異的團員們在專輯裡皆有最喜歡的一首歌,也有象徵精神導師的啟蒙樂團以及內心中的學習對象,讓我們一起來聽聽團員們怎麼說吧!



(圖片翻攝自youtube)

柚子表示在專輯裡,自己最喜歡的歌是很短只有2分鐘的《Little Song》,它帶來的簡單而美好的概念符合專輯故事。另外,個人第一首創作 《Final Defense》,在描述唸碩士班寫論文時的心情,時常質疑自己到底在努力什麼,一方面內心有想做的事情,但另一方面又覺得有責任及使命感要完成論文。

柚子表示最喜歡的樂團為《James Brown & the Famous flames》,歌手James Brown出生貧困的家庭,擁有比別人更加努力的決心,加上與生俱有的音樂才華,除了眾所皆知的音樂貢獻以外,更讓人佩服的是在長時間的演出後,他還能管理樂團的行政庶務。

喜歡《John Maus》的中凌表示,在歐洲巡迴時看到這個團表演現場演出時很值得,他取用了許多80年代合成音效,營造出歌德、巴洛克式電子震撼氛圍,是自己很欣賞的藝術家。

7首作品中,《25》為中凌最喜歡的一首歌,他表示這是一首早期的創作,截至最終錄音已修過10幾個版本,現在是最滿意的版本,因為編曲及配器內容皆很完整,算是一首最有畫面的一首歌。

中凌接著說明,柚子25歲時創作這首作品,她正處於一個很關鍵的年紀,歌曲呈現出那時候很猶豫的她,雖然唱腔輕描淡寫,帶點喃喃自語,也有點像在碎嘴,呈現被困在一個城鎮裡帶來的不安感,也因為企圖心而面臨的各種無奈,但是卻又默默的不放棄幫自己打氣,如同歌詞 “We walk out of the door to be conquered. It should be somehow. It should be better”。

相較於能傳達個人心理狀態的歌詞作品,溫溫則表示私心喜愛《Blueberry》這首歌,因為是唯一一首沒有歌詞,只有音樂的作品,在彈奏時,大家都很享受當下的情緒,非常的輕鬆,導致她很喜歡演奏這首歌時伴隨而來的氛圍。

除此之外, 溫溫說明《Blueberry》當時在歐洲巡演的歌單上是新加入的歌曲,旅途中,團員們藉由每次表演修正細節,最終投入在音樂其中,也牽動國外觀眾的心,所以這首歌,就像是伴隨《The Fur.》成長、記憶而形成的作品。

透過前往歐洲取經的經驗,溫溫也表示,在西班牙巡演時看到樂團《Unknown Mortal Orchestra》表演,讓她印象很深刻,樂手跟編曲在現場都做得很好,也成為她現在很喜歡跟學習的樂團,並期許自己未來做的音樂,也可以和他們一樣,讓大家拿著酒站在戶外聽,感到舒服並且感動。

最後,唯任表示,喜歡具有瞪鞋(shoegaze)風格的音樂,可以讓頭腦放空,不用想太多的跟著點頭晃動,因此專輯裡《We Can Dance》這首歌帶來的簡單直線,編曲上沒有太過花俏,簡單的結構很好聽也很享受。

另外,唯任透露欣賞台灣人《Easy》,其細緻的音樂風格結合嘻哈元素,並喜歡看他們和許多音樂人合作,例如,Easy曾和厲害的吉他手陳穎達合作,不同樂器間的碰撞,擦出具有生命力的火花,而講到自己喜歡的音樂時,唯任的眼中也蹦出熱情的火光。

《空氣腦》大口吃漢堡、探頭看風景入專輯設計 團員:成品出乎意料的好!



(照片來源:The Fur.)

這次具有質感的專輯封面設計活潑且逗趣,由《空氣腦》(Airhead Records)總經理雪莉操刀,團員表示,事前的溝通十分初步,相信專業的他們給予設計師很大的空間,也沒有預設的畫面及立場,但是結果卻超出大家的期待,團員們都很喜歡。

設計師雪莉表示,看見《The Fur.》去歐洲巡迴時大家隨手拍的一些有趣照片, 像是坐在河堤吃漢堡、探出屋頂窗戶看風景、和當地朋友交談時的當下,人和景色的湊合成為靈感。在生活的城鎮中,原本互不相識的人們,由一連串事物的碰撞, 產生了連結並有接下來的故事。

雪莉近一步說明主視覺, 爬上屋頂查探窗戶外傳來的聲響,不知何處墜落的圓球,在降落以前誰也不知道,那會是一顆驚喜的荷包蛋打到誰的頭上。如同歌詞中的含義「一分、一秒、一天、ㄧ年,猜了又想,等待睡醒後放眼遙望,眼前正在發生的日常,就是我們一起生活在這城鎮中的模樣。」

現在讓我們一起來聽聽《The Fur.》的作品吧!



《We Can Dance》(影片來源:youtube)



《Final Defense》 (影片來源:youtube)