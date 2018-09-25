當波蘭黑猩猩~~遇到台灣柚子

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中秋節月圓人團圓，台北市立動物園昨(24)日特別為大貓熊家族量身製作特色月餅，來自波蘭的金剛猩猩和園內的黑熊，則大啖應景水果：柚子，開心過中秋節。

話說波蘭來的金剛猩猩「迪亞哥」到台灣快兩年，但昨(24)日中秋節是牠第一次看到柚子，不知道是看不清楚還是根本不認得，「迪亞哥」總是錯過眼前的柚子。

貓熊邊欣賞圓形的冰雕(上圖左方)邊吃特製月餅（下圖)。(圖片來源:北市動物園)

經過保育員不斷耐心「提醒」跟暗示，「迪亞哥」終於發現這個表皮是綠色的新玩意兒，二話不說牠立刻扒開柚子，把果肉連同白色內囊都吃得乾乾淨淨，只留下綠色的外皮。

至於名叫「黑糖」的黑熊，對處理柚子的經驗就豐富多了，牠熟稔地運用爪子，一巴掌就把柚子打開，只選擇比較好吃的柚子果肉放進口中。

黑熊吃起柚子乾淨俐落

冰雕做得很精緻

(注意看，貓熊界的嫦娥，跟一般看到的不大一樣?!)

中秋節動物園內的動物們除了吃柚子，也吃月餅。保育員為大貓熊家族特製「皮薄餡多」的月餅，餅皮是窩窩頭，餡料則有竹葉、紅蘿蔔、蘋果、葡萄等牠們平常愛吃的食物。工作人員並用冰塊、水果製作玉兔和月亮形狀的冰雕，還掛出嫦娥奔月的圖案，讓大貓熊邊吃邊欣賞。

動物園表示，保育員希望透過不同時令的多樣食材，提升動物行為豐富度。

拍下面這張照片時，如果圓圓會說話，牠應該會想說：乾杯! 祝大家中秋節快樂!!!

貓熊圓圓 (本文圖片來源，均為北市動物園官網)