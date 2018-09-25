科技教育不能等 日本幼兒園引進「數位遊戲」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為了強化國人競爭力，日本已將科技教育列為國家政策，如今日本更有400餘所幼兒園，引進「數位遊戲」（digital play），拋開蠟筆，讓孩子用平板作畫，贏在數位世代的起跑點。

《美聯社》報導，由東京新創公司「聰明教育」（SmartEducation）設計的應用程式KitS，專門用來訓練學齡前兒童的數位技能，透過玩樂的方式，讓孩子在螢幕上的塗鴉，都能轉換為3D電腦繪圖。老師也鼓勵學童發揮創意，從平板上既有的幾何三角圖形，聯想成三明治、米飯糰、海團、山丘等圖案，孩子玩得開心之餘，也能培養專注、創新、領導技能。

據統計，美國8歲以下幼童，98%家中都有數位裝置，43%甚至人手一個平板。日本數位裝置普及程度也不遑多讓，每個成年人平均有超過一支手機，半數學齡前兒童都有機會使用行動裝置。

從美國、歐洲到亞洲，小學與幼兒園採科技教育的比例逐漸上升，愈來愈多教師利用數位裝置說故事、播放音樂，或傳達其他資訊。部分研究顯示，幼兒可透過行動裝置增進識字、科學及數學技能。

姑且不論科技裝置究竟對孩童發展有何確切益處，在學習環境相對被動的日本，透過KitS等應用程式，有助讓學習活動變得更有趣，進而鼓勵兒童多發言、多表現自我。

東京大學資訊研究教授Yuhei Yamauchi指出，等今日5歲兒童開始工作時，職場多半皆須電腦技能，再加上日本人口萎縮，日本人恐怕得一路工作到80多歲，有鑒於此，年輕世代必須未雨綢繆，儘早強化數位技能。